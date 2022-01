Lourdes Sánchez habló del duro momento que le tocó atravesar. En una reciente entrevista radial, la bailarina abrió su corazón y contó detalles del episodio que la marcó a fuego en el 2019.

El 2019 no fue un buen año para Lourdes Sánchez por un episodio de salud que la marcó a fuego. La bailarina tuvo que ser internada de urgencia y debió pasar por el quirófano por una infección que perjudicó sus órganos.

“Me asusté mucho. Todo lo que tomaba me hacía sentir mal, ya estaba consciente y me preguntaba si iba a estar bien. Entré pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero”, relató en el ciclo radial Soy tan biutiful.

“Me tuvieron que extirpar las trompas de falopio y el apéndice”, detalló y entre lágrimas, contó: “Es la típica de cuando escuchás ‘estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera'”.

“Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes… Lo cuento y me da piel de gallina”, sumó.

Y para cerrar, la mujer del Chato Prada, agregó: “Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común y que lo hacemos todos los días, lo valoras de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal”.