Los sindicatos docentes aguardan las paritarias provinciales. Las discusiones a nivel nacional se iniciaron ayer y en SJ esperan la convocatoria por parte de los ministerios de Hacienda y Educación. No hay una fecha cierta pero se estima que sería en la segunda quincena de febrero.

Escribe: Omar Andrada

Ayer el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó la primera reunión paritaria del año con los cinco gremios docentes de representación nacional- CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET- y con el Comité Ejecutivo de Ministros.

En el orden provincial los gremios aguardan las convocatoria de la ministra de la cartera, Cecilia Trincado y también de la titular de Hacienda, Marisa López.

Hasta ahora eso no se ha producido aunque a fines del año pasado López anticipó que las negociaciones se iban a iniciar durante febrero, como se hace generalmente todos los años.

En la Nación se empezó a analizar la pauta salarial, se acordó revisar paritaria y proyectar hacia adelante; el protocolo para el inicio de clases, que se definirá la semana próxima con los ministros de Salud; y el Programa Nacional de Formación Permanentemente Nuestra Escuela. Además, se propuso una discusión técnica del convenio marco en los términos de la Ley del Financiamiento Educativo.

En ese marco Perczyk afirmó: “Estamos trabajando para comenzar un ciclo lectivo con presencialidad plena y segura y para recuperar la normalidad escolar, que es en definitiva la normalidad social”.

“Nuestro compromiso es que las trabajadoras y los trabajadores de la educación no pierdan frente a la inflación. Es fundamental que puedan recomponer el salario para recuperar el poder adquisitivo”, puntualizó el ministro.

Y finalizó: “Las argentinas y los argentinos tenemos que valorar esta instancia de diálogo social que pocos países del mundo tienen. Esto hace a la calidad institucional y de la sociedad argentina”.

En la provincia

Daniel Quiroga, secretario General de AMET en la provincia expresó que hasta diciembre del año pasado “hemos estado con pérdida y en enero, con el porcentaje de incremento que hubo si pudimos ir a la par de la inflación”.

Sin embargo aclaró que se pretende que después de muchos años se logre un incremento real del salario de los trabajadores de la educación.

Luego remarcó que van a empezar a negociar a partir de supuestos porque “en primer lugar no hay un presupuesto aprobado a nivel nacional, o sea que las provincias están atadas a lo que decida dar la Nación por decreto. Y por otro lado, no sabemos que proyección tiene el ministro sobre la inflación”, consideró.

Respecto de los protocolos Quiroga aseguró que uno de los planteos que se le hizo al anterior ministro Felipe de los Ríos es que el número de alumnos en las aulas no supere los 35, algo que se da en las escuelas céntricas.

Fundamentó la postura en que “las burbujas perjudicaron para impartir los conocimientos porque los alumnos recibían las clases cada 3 0 4 semanas”.

Además anticipó que seguramente van a proponer que exista un elemento de concientización para que se vacunen, tanto los alumnos como los docentes, que aún no lo hicieron.

En ese aspecto contó que en la reunión de ayer a los ministros de Salud y Educación les comentaron de los porcentajes de vacunación en los niveles Primaria y Secundaria que es de alrededor del 84% y 91% en los docentes de todo el país, “un número importante teniendo en cuenta que se pretende iniciar las clases con presencialidad”, concluyó.

Daniel Quiroga (AMET)