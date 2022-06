Los secretos de la danza de la vida

La profesora Noelia Alba explica los beneficios de esta práctica que ayuda a sanar algunas patologías de esta época.

El próximo miércoles a las 21 hs, la profesora Noelia Alba facilitará una clase abierta de biodanza en el salón El Umbral en el barrio Tulum, de Desamparados.

Según cuenta Noelia, la Biodanza nace en los años ‘60, en plena Dictadura de Chile. Se trata de un sistema pedagógico creado por el médico psiquiatra chileno, Rolando Toro. “Se trata de un tipo de meditación activa y grupal, que permite conectar con nuestra esencia más pura, liberarnos de tensiones y mejorar nuestra salud emocional. Se la llama ‘la danza de la vida’ y su misión no es otra que devolvernos la alegría de vivir”.

En estas clases abiertas, la Biodanza actúa sobre personas sanas. “No es una terapia pero tiene fines terapéuticos, ya que por esta afectividad o sistema de reeducación afectiva, logra disminuir las enfermedades de la civilización: estrés, ansiedad, pánico, depresión con la práctica semanal”, destaca.

Un reencuentro con la vida

“La biodanza me salvó la vida, estaba muy desahuciada y abrumada por la vorágine de la inmediatez. Por sentir que somos un número para el sistema que nos envuelve en infinitos estados de carencia, nos robotiza para ser eficientes, productivos y competitivos. El estilo de esa vida nos enferma”, agrega.

“Pasé por todas las enfermedades de la civilización y como siempre me gustó bailar, estando en un viaje, me acerqué a una clase abierta de biodanza hace más de diez años”.

“Después busqué hacer biodanza en SJ y estuve dos años en un grupo regular y me volví a enamorar de la vida. Ese proceso de conexión con la vida me llevó a formarme como profesora de biodanza en Mendoza. Estuve cuatro años en el profesorado y cuando me recibí llegó la pandemia. Di un par de clases abiertas en la facultad de sociale en 2019 y este año empecé nuevamente con grupos presenciales.

“Ese reencuentro es lo que verdaderamente me salvó la vida, volver al orígen es la verdadera evolución”, destacó la profe.

Para agendar

Contacto: 2645146480

Instagram: biodanza alegría de vivir

Noelia Alba, Profesora de Biodanza

