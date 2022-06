Los sanjuaninos que mantienen vivo el recuerdo de la provincia

Se trata de las trabajadoras y trabajadores del Archivo General de la provincia que, con mucho esfuerzo y dedicación, mantienen vivo el legado histórico de toda la provincia. La mayoría de las personas que trabajan allí son mujeres.

Escribe: Lucas Laciar

El Centro Cívico es, sin duda el edificio más usado por los sanjuaninos todos los días. Lo que muchos no saben, es que en el subsuelo se resguardan los grandes tesoros de la historia de la provincia. Allí está ubicado el Archivo General de Provincia, un lugar que alberga los mayores valores de la historia local y lo mejor es que está abierto al público que quiera ir a conocerlo.

17 personas, 14 mujeres y 3 varones de entre 63 y 25 años, trabajan día a día para preservar la memoria de los sanjuaninos cuidando celosamente los archivos que allí se albergan. El encargado de comandar la tropa es Gastón Reino, director del Archivo General. El lugar cuenta con más de 1160 metros lineales de archivos a resguardo. Algunos documentos tienen cientos de años. El más antiguo data del 1601. También resguardan el Escudo Patrón de la Provincia, la copia del Plano de Ciudad de San Juan y el, recientemente recuperado, documento por el cual se nombró a Domingo Faustino Sarmiento Gobernador de la provincia.

En ese subsuelo, es común ver personas con barbijos, cofias y guantes, no es que sean médicos y tampoco es por la pandemia. Es que trabajan con documentos antiquísimos. Verlos en acción, hace recordar a películas como “La leyenda del tesoro Perdido” y otras más donde se tratan con un extremo cuidado los documentos de nuestros ancestros que ahí son cuidados celosamente.

Hay documentos que datan de 1601, entre ellos, planos de la época colonial de los jesuitas. También hay un documento que explica cómo se debe festejar el día de San Juan Bautista. Hay planos de las primeras casas de baño público, de la conformación de los primeros órganos deliberativos y hasta de los primeros juicios que se celebraron en la provincia. Muchos de ellos serán expuestos en una nueva muestra que inicia esta semana.

El personal del archivo está preparado para la conservación de los documentos. La licenciada Ángela Manrique, lleva décadas trabajando en el lugar y cuenta a Zonda Diario como es que se conservan los documentos: “hemos tenido la suerte de que al archivo está dotado de todo lo necesario para la conservación documental. Tenemos un sistema para guardar los documentos llamado “carro-móvil” que nos permite resguardar los documentos de la mejor manera”, explica la licenciada. Cabe destacar que los carro-móvil poseen un sistema que protege los documentos de la humedad, de lluvias y de incendios.

“Además, hay un aire acondicionado que está prendido todo el tiempo que da una temperatura no mayor a los 20° y una humedad no mayor al 40%. También, la luz es tenue para que no afecte a los documentos. Todo eso hace un clima que ayuda a la conservación documental”, explicó.

EL TRABAJO DE DIGITALIZAR EL PASADO

Hay miles de archivos que, por su antigüedad, hay que cuidarlos de una manera especial y por ello, mientras menos manos lo toquen mejor. Para ello, los trabajadores del Archivo General realizan la ardua tarea de digitalizar libros y miles de documentos. Para ello usan un sistema similar al que tiene la Biblioteca Nacional de La Plata. Se trata de una estructura donde hay una cámara fotográfica profesional que está enlazada a una computadora. Mientras los trabajadores, con un estricto protocolo pasan de páginas, la cámara va capturando las imágenes en alza resolución.

El técnico archivista Katriel Núñez, uno de los más jóvenes del equipo, explica que “esto facilita a la captura y reduce el contacto con el libro. Una vez que está la captura hecha, se logra una calidad bastante alta, pero como son documentos que se hacen para ser prestados, se les baja la calidad hasta los 300 mega pixel, que sigue siendo alta, pero es más accesible para insertar en un PDF y hacer el cambio de formato”.

Pero ese no es todo el trabajo, sino que a las imágenes deben realizarles correcciones de luz ya que la iluminación del archivo es más bien tibia para evitar el impacto del paso del tiempo en los papeles originales. Además, recortan las fotos y realizan todo el trabajo de edición para que los archivos en formato PDF queden de la mejor manera posible.

90 años DE TRAYECTORIA

En 1931 se creó por vez primera la institución que tuvo a su cargo la guarda de los documentos históricos en San Juan, denominado Archivo Administrativo e Histórico de la Provincia, según consta en el Decreto Nº 508 del Interventor Nacional Celso Rojas. El cargo de Director del Archivo quedó en manos del canónigo Alfonso Hernández, un hombre visionario convencido de la capacidad de los documentos históricos de transmitir experiencias a las siguientes generaciones. Hernández impulsó la publicación de boletines para difundir efemérides de la provincia, producciones pioneras en lo que luego serían las primeras publicaciones del Archivo, generadas en 1966.

Pasando por otros nombres como “Museo Histórico de la Provincia” o “Archivo Histórico Administrativo”, el Archivo tuvo constitución como Sistema Provincial de Archivos y Archivo General el 29 de junio de 1984, a través de la Ley N° 5307 -hoy en día Ley N° 279 – A-, a cargo del Ministerio de Gobierno y Acción Social, y dependiendo de la Subsecretaría de Cultura y Educación.

El lugar de la historia

SE CAPACITAN PARA MEJORAR

La Secretaria Técnica e Inspectora General de Archivos, Susana Tello, es quien está a cargo de la capacitación de los trabajadores en materia técnica y de organización. La funcionaria destaca que están saliendo a hacer capacitaciones en los departamentos que servirán para mejorar la organización de archivos en todo San Juan. Además recientemente inició la carrera de archivista en San Juan y esto los trabajadores del archivo ya la están cursando, lo que ayuda al perfeccionamiento de su labor.