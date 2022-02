“Los recursos para pagarle al FMI van a salir de la actividad privada”

El Presidente de la Federación Económica de San Juan analizó la realidad económica del sector en la provincia y el país, “los números del INDEC sobre la inflación de enero no son para nada alentadores”, expresó.

El índice de Precios al Consumidor que registró en enero un 4,1% en Cuyo superando el nacional del 3,9% fue uno de los temas abordados por el presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi, en el programa Diario 35 de Zonda TV.

Minozzi aseguró que el año empieza con mucha incertidumbre porque “los números del INDEC sobre la inflación de enero no son para nada alentadores”.

Expresó que como sociedad tenemos que definir para donde vamos ya que va más allá de un tema ideológico y planteó que “en la región hay gobiernos que son de corte socialista que tienen un 3% de inflación anual, pero también otros de derecha con los mismos índices”.

Entonces expuso que su pensamiento pasa “por tener una economía ordenada, sana y para ello hay que bajar el gasto público en las cosas que son superfluas”. Aclaró que “el gasto en las personas que están sin recursos hay que bajarlo a medida que crezca la economía”.

Eliminación de subsidios

Una de las condiciones a las que tendría que someterse el gobierno en las negociaciones con el FMI es a la eliminación de subsidios como el de la energía eléctrica.

En ese sentido indicó que si eso sucede “va a afectar muchas actividades industriales, las productivas, el comercio, las que dependen del consumo eléctrico para la producción, porque va a cambiar la ecuación de los costos”.

Por eso se quejó: “siempre se ajusta por los productores, la industria, el comercio”. Aconsejó:

“Tenemos que focalizar y hacer todos el esfuerzo, el sector público y el privado. No puede ser que la cámara de diputados se aumente el 64% de los sueldos, aunque sean emblemáticos, porque lo primero que dicen es que no mueve el amperímetro, pero es una señal. No puede ser que un gobierno provincial diga que no van a subir los impuestos y después los municipios mandan boletas de tasas con el 87% de aumento”.

A consecuencia de esto adelantó que son reclamos que han recibido de varios municipios “así que la semana que viene vamos a pedir audiencias con los intendentes y los secretarios de Hacienda”, para dialogar sobre el tema.

Estimular las exportaciones

Minozzi no duda en señalar que será en la actividad privada donde recaerá el peso de adquirir la capacidad de pago a los deudores internacionales.

“Los recursos para pagarle al FMI van a salir básicamente de la actividad privada. Dependerá de que consiga exportar productos y servicios para obtener las divisas para pagar”, aseguró.

Lo fundamentó en la razón de que “las otras actividades son necesarias. Tanto la educación, salud, seguridad, son muy necesarias para el crecimiento, pero no son productivas”, por eso insistió en que “hay que estimular la exportación, el comercio exterior y provocar el ingreso de divisas y eso se logra estimulando al industrial y al comerciante”.

Los ejes trazados en San Juan

En consonancia con esto afirmó que en la Federación Económica de San Juan están trabajando sobre tres ejes muy importantes.

“Primero la carga fiscal que tiene en nuestro país la actividad económica es altísima con una prestación deficiente. Si tuviéramos excelentes rutas, puertos y aeropuertos para comerciar diríamos que nos permite trabajar. Pero no es así”, reclamó.

“Segundo: la carga laboral. No hablamos de la plata que cobra de bolsillo el trabajador, sino de los aportes, contribuciones, jubilaciones, obra social y cuota sindical que llegan al 70% 0 75% del sueldo que asfixia a la patronal, pero que además tampoco la ve el empleado como beneficio. Eso nos provoca altísimos costos de producción que nos dejan fuera del mercado.

Por eso los industriales se quejan cuando abren las importaciones, y tienen razón, porque le abren a los de otro país que tienen menos carga, costos fiscales y otros beneficios que nosotros no tenemos. Dicen el industrial argentino va a tener que competir con el mundo, si como no, pero déjeme competir en las mismas condiciones”, replicó.

“El otro punto fundamental es la burocracia. Es increíble la cantidad de regulaciones y requisitos que hay que poner dentro de un producto para lanzarlo al mercado.

Se superponen algunas regulaciones y requisitos entre los municipios, la provincia y la Nación. Si no bajamos todas estas trabas que tienen los industriales, productores y comerciantes va a ser muy difícil que obtengamos los recursos para seguir adelante”, vaticinó.

EL ACUERDO SAN JUAN, SUS EFECTOS Y RESULTADOS

Dino Minozzi aseguró que todos éstos temas han sido planteados y consensuados en el Acuerdo San Juan.

Sin embargo aseguró que “el gobierno de la provincia ha hecho cosas y faltan por hacer. Pero tendrá que ordenar algunas cosas con los municipios, como el de las tasas.

Se han hecho algunos avances pero es importante que haya armonía con la política nacional porque es la que marca el nivel de inflación y San Juan no mueve el amperímetro.

Lo que si puede hacer San Juan es anticiparse a los efectos y corregir el rumbo de los destinos de los fondos”, expresó.