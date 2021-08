Los Puneños, 60 años de romance con la música

El grupo festeja sumando una nueva gala mañana en la sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Los recuerdos de los escenarios y el legado que buscan dejar a las nuevas generaciones.

Voces que cautivan y encantan al público, repertorios variados y un clima de amistad, unión y sobre todo mucho profesionalismo. Esa es la receta para que Los Puneños, aquel grupo que surgió en 1961 siga siendo un éxito total a 60 años de su creación. Los festejos no podían ser de otra manera sino que con la música y el público en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La primera función será esta noche con entradas agotadas y por ello mañana habrá otra gala.

El sueño comenzó con tres niños cantando en la escuela 9 de Julio de la Villa América. Y desde allí no pararon más, solo fueron cambiando integrantes. La primera formación la integraban Ernesto Guardia, quien sigue al frente del grupo; Ricardo Ochoa quién se fue al Colón y José Antonio Fernández ya fallecido. “Fue el primer grupo hasta el 80 donde fuimos a concursar a Cosquín y salimos ganadores. Al irse Ricardo arme una agrupación diferente donde se integró Jorge Guardia y Eduardo Trifonoff, José Fernández y yo. Posteriormente sale Trifonof e ingresan Marcelo Villegas y César Herrera. “Estuvimos cantando por todos lados hasta 2014 que empezamos con un nuevo grupo que se llamaba Vocal Los Puneños.

Pero el año pasado con el tema de la pandemia se enfermaron algunos muchachos, no pudieron venir y lo redujimos a 4”, comenta Ernesto Guardia.

Hoy además del fundador, despliegan su arte Sergio Olivera, Domingo Yacante y Santiago Camisay.



Los recuerdos

Durante todos estos años, Los Puneños cantaron en prestigiosos escenarios como el Lincoln Center (en New York) y en el Kennedy Center (en Washington) en los teatros Colón, San Martín y Cervantes. También realizaron giras por España tocando en Madrid, Barcelona y Alicante, entre otras ciudades.

De todo este camino transcurrido, hay millones de anécdotas,

Como la que vivieron en Cosquín, cuando por hacer un picnic al costado del río, llegaron tarde a donde debían registrarse y hacer su primera presentación. “Cuando llegamos estaban todos los artistas de punta en blanco. El jurado estaba integrado por Falú, Dávalos y Ariel Ramírez, todos muy serios de traje y nosotros entramos con malla, llenos de barro en chinelas y nos pusimos la remera y nos lavamos la cara en el auto. Quedamos finalistas y ganamos el rubro conjunto”, recordó Guardia.

El legado

Basado en su historia y en todo lo que han vivido en el grupo, Ernesto Guardia deja un mensaje para las nuevas generaciones de músicos. “A la gente joven le digo que se puede siempre, trabajando y queriendo lo que uno quiere ser. Nosotros amamos la música y nos proponemos siempre proyectos. Algunos salen porque uno insiste”, dijo. Y aprovechó para pedir a las autoridades de la provincia que respalden a los músicos locales. “Hay una riqueza impresionante de artistas. Empecemos a valorar lo que tenemos”, concluyó.

LAS ENTRADAS

Para la función de esta noche están agotadas. Para mañana sábado se pueden comprar en la boletería del Teatro, de 9.00 a 13.00 y en la tarde de 17.00 a 20.00. Valen $400.