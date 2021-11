Los Pumas cayeron ante Irlanda

La Selección Argentina de Rugby cayó por 53-7 ante los irlandeses por la ventana de noviembre Test Match.

La Selección Argentina de Rugby perdió por 53-7 ante Irlanda en el Aviva Stadium de Dublin por el último Test Match de la gira por Europa. Los Pumas fueron superados rotundamente por los irlandeses, sufrieron la expulsión de Tomás Lavanini a falta de 20 minutos para el final y concretaron la peor derrota de la historia ante el Trébol. Los de Mario Ledesma cerraron un año para el olvido.

Los Pumas llegaron a esta gira tras un año difícil, en el que vivieron algunas polémicas por romper la burbuja sanitaria durante el Rugby Championship, pero lo más preocupante fue perder los seis partidos del certamen y no haber tenido momentos de buen juego. Por eso, para el cuerpo técnico, esta era la oportunidad de enderezar el rumbo en el cierre de 2021, pero la superioridad del rival, que venía de derrotar a nada más ni nada menos que a los All Blacks, fue categórica.

En el principio del partido, los argentinos se pusieron en ventaja rápidamente con un lindo try de Mateo Carreras, pero al conjunto europeo no le costó reaccionar y dar vuelta el encuentro. Los dirigidos por Ledesma mostraron poca eficacia en la parte ofensiva, varios tackles que no lograron concretar y se notó la ausencia de un pateador confiable, cuando Nicolás Sánchez estaba en el banco. Como si fuera poco, al minuto 59 de juego Tomás Lavanini vio la tarjeta roja y dejó al seleccionado nacional con uno menos, a falta de 20 minutos para el cierre del cotejo.

Con esta nueva caída la decimoquinta ante el Trébol (con 8 victorias y un empate, nunca se le ganó de visitante), Argentina cerró el año con tres victorias, una ante un Gales sin figuras, Rumania e Italia, con un empate ante Gales y registró ocho derrotas, las cuales son las seis del Championship, Francia e Irlanda en esta nueva ventana de Test Match.

