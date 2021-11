Los Pumas arrancan la gira con derrota

La Selección Argentina de rugby masculino, Los Pumas, perdió ante Francia por 29 a 20, en el primer partido amistoso de la gira que realizará por Europa, en un partido disputado en el Stade de France.

En el primer tiempo el conjunto francés se impuso por 9 a 7, pero en el complemento el juego se abrió mucho más y ambos equipos pudieron marcar tries.

Ahora los argentinos continuarán su gira europea y enfrentarán a Italia e Irlanda en las próximas semanas.

El equipo argentino cometió muchos errores y eso terminó pagándolo caro, porque los franceses no le perdonaron nada y en ese sentido cayeron sin atenuantes.

El primer tiempo fue muy disputado, trabado también, pero al menos los argentinos alcanzaron un try producto de la capacidad de Matera para tapar una salida de 22 metros y llegar casi al ingoal, donde Cubelli tomó la pelota y apoyó.

Sin embargo, Francia apostó a la muy buena pegada de Jaminet, autor de tres penales -Argentina sigue defeccionando en esas jugadas- y se llevó el primer tiempo por poco.

Para la segunda mitad el equipo local fue más incisivo y Argentina mostró algo de cansancio, que provocaron errores en los tackles y además cometieron penales sin sentido, en muchos casos.

Las patadas de Los Pumas le dejaron pelotas muy jugables a los franceses, pero además el ritmo de unos y otros, marcó la diferencia en el desarrollo del juego.

Francia marcó un try por intermedio de Mauvaka, algo que pesó en el ánimo argentino, que tuvo pocas y flojas ideas en los diez minutos finales.

No obstante, casi sobre el pitazo final, Mateo Carreras marcó un try, pero que no fue suficiente para disimular las diferencias que hubo en la cancha.