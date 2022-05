Los proveedores deben tener una nueva visión en la minería del cobre

Daniel Cárcamo afirmó que se tiene que fortalecer la generación de proveedores locales. Asimismo remarcó que las empresas que lleguen a la provincia tendrían que tener la obligación de desarrollar un proveedor local.

CASEMI, Cámara de Servicios Mineros, fue la primer institución en la provincia que nació en defensa de los intereses de los proveedores. En ese nacimiento tuvieron un papel protagónico en la relación con las minas de Veladero, Gualcamayo y Casposo.

Su actual presidente, Daniel Carcamo, manifestó que “este aniversario del Día de la Minería es especial pues no encontramos con la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría, que es un proyecto que va a oxigenar muchísimo a San Juan y que traerá la minería del cobre”.

Esto sin dudas generará una gran cantidad de fuentes de trabajo entendiendo que la inversión del proyecto ronda en los U$S 4000 millones.

En este contexto, el dirigente manifestó que “esto nos tiene que encontrar a todos los proveedores mineros organizados”.

Lo cierto es que los proveedores locales tienen una gran expertiz en la minería del oro, sin embargo, para la del cobre están trabajando para adecuarse a sus requerimientos. “Es una nueva visión que debemos tener como proveedores, es una demanda de muchas cosas diferentes. Hoy nuestro mayor desafío es poder determinar con exactitud que es lo que verdaderamente nos estará demando”. Carcamo resaltó que “hoy sabemos en líneas generales pero necesitamos mayor especificidad para saber que es lo que realmente requiere para nosotros prepararnos”. El dirigente es consciente de lo que se viene, por lo que expresa que “sabemos que nos queda tiempo pero si nos informan nos podremos preparar mejor”.

Los proveedores desde la llegada de la gran minería a San Juan han sido participes y protagonistas del crecimiento. Y en cierto modo han sido veedores en primera persona de que se cumpla con el compre local, de modo que “la mayor cantidad de recursos quede en la provincia”, produciendo el derrame y el impacto económico debido”.

Los megaemprendimientos sin dudas, son un desafío positivo para los empresarios locales, de hecho tuvieron una primer experiencia con el desarrollo de Lama, que luego se paralizó. “Esto hace que todo proveedor esté en alerta y se ocupen de saber como será el desarrollo de los proveedores”.

En este contexto, Cárcamo manifiesta que “hay que pasar de los dichos a los hechos y el gran desafío es que se haga realidad la consolidación de los proveedores mineros locales”.

El dirigente expresa que “todos debemos promover el desarrollo de las economías locales. Cuando nosotros entendamos como empresarios que en algún momento podemos ser superados, la empresa que venga acá tiene que invertir y presentar un plan de desarrollo para el local”. Al profundizar sostiene que “puede ser en algún producto que sea de acá”.

Afirma que “la apertura que debemos tener desde el punto de vista comercial no debe ser sesgada, pero todo el empresario que viene tiene que alinearse con los principios que tiene la minería”.

A los efectos del crecimiento conjunto, el empresario mira con muy buenos ojos la constitución de Uniones Transitorias de Empresas- UTE-, “a los grandes capitales hay que decirles que vengan pero que tienen que desarrollar un proveedor local”. Agrega que “pueden constituir una UTE, inscribir la firma, tributar en San Juan. No es cerrar las puertas, pero si abrirlas con alguna condición que genere desarrollo para nosotros”, finalizó.