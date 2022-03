Los problemas que aquejan a los exportadores de pasas sanjuaninos. Aseguran que debido a la multiplicidad del tipo de cambio, muchas empresas facturan en negro, especialmente en las ventas a Brasil que es el principal destino, “poniendo en riesgo una de las industrias más competitivas”.

Escribe: Omar Andrada

Desde hace un tiempo existe gran preocupación en el ámbito de los exportadores de pasas de uva de San Juan que advierten de competencia desleal ya que muchas exportan en negro hacia Brasil, el principal consumidor.

A ésta problemática ahora se sumó la sequía y se prevé que también impactará la invasión de Rusia a Ucrania.

Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Exportadores, explicó que “el problema tiene origen en la multiplicidad de tipo de cambio que hay, porque si tuviésemos un dólar único aceptado por la oferta y la demanda el mismo no existiría”.

Antonio Giménez.

Aseguró que debido a esto es que se nota una pérdida muy importante en el valor que tradicionalmente se comercializaba la pasa, especialmente a Brasil”.

Afirmó que la Cámara de Comercio Exterior a solicitado a las autoridades de la Aduana Nacional “una revisión para determinar si hay distorsiones en ese sentido”.

Giménez aseguró que “la semana próxima habrá una nueva reunión con la intención de cambiar esta tendencia porque pone en riesgo severo a la industria de la pasa de uva”.

Consideró que hay operaciones que deben ser revisadas, fundamentalmente exigir el ingreso de divisas al Banco Central a partir de los 180 días, que es lo que determina la reglamentación, para evitar que haya empresas que trabajen en forma anormal como hacer ingresar divisas que luego destinan a otras y eso perjudica a los que trabajan en forma correcta”.

Por su parte, Francisco Paladini de Lomas del Sol, una de las empresas exportadores indicó que “actualmente casi el 70% de la producción se comercializa en negro”.

Posteriormente coincidió con Giménez al expresar que “el problema fundamental que hay para muchos es todo lo que se está exportando o subfacturando a dólar billete que ha destruído bastante al mercado. Esto es porque hay una diferencia abismal entre el dólar oficial, que está a ciento y pico, y el blue a doscientos y pico. Eso es grave”, consignó.

Si bien es cierto que confió que en su empresa no tienen demasiados problemas porque a diferencia de la mayoría no exportan tanto a Brasil y a que apuntan a la diversificación y es por eso que cuentan con una línea de 25 productos y el principal mercado es el de pasas fraccionadas a EEUU”.

Consignó: “no tenemos problemas para exportar y el mercado interno funciona bastante bien”.

No obstante aseguró que en la provincia en el rubro de la pasa el 95% de los capitales son sanjuaninos hay muchos que por esta situación “venden a las empresas de afuera o les alquilan las plantas. Además están vendiendo muchas de ellas y hay gente que se está saliendo del negocio o achicando”.

También reconoció que otro problema es que se han quintuplicado o septuplicado los costos de los fletes marinos a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y otro tema que golpea y va a ser cada vez más grave es la sequía porque disminuye los volúmenes de producción”, concluyó.

Antonio Giménez

“Esto pone en riesgo una industria que es muy competitiva y con muchas inversiones”.

Francisco Paladini

“A los que tienen mucha venta en Brasil los está destruyendo”.