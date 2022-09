Los primeros ganadores en el Villicum

Este viernes hubo actividad para la categoría TC 2000 Series con la clasificación ganada por Miguel García y el sprint con triunfo para Rodrigo Aramendia. Este sábado es el turno del resto de las categorías.

El viernes con sol a pleno sobre Albardón, con una brisa muy agradable pintaron el escenario ideal para el comienzo de la actividad del automovilismo en el Villicum

Todo fue para el Series, la segunda categoría o de preparación para llegar al TC 2000.

Con 14 autos en pistas la acción comenzó con los entrenamientos que mostraron a Christian Romero como el más rápido con un tiempo de mejor vuelta en 1m 47.802m.

Luego llegó el momento de la clasificación y el Citröen C4 Lounge de Javier Scuncio Moro bajó casi 300 milésimas el tiempo marcado por Romero con 1m 47s 562m.

Ademas de Scuncio quedaron para la Super Clasificación Nicolas Palau (Focus III) Miguel García (Citröen C4), Felipe Barrios (Renault Fluence) y Emiliano Stang (Peugeot 408).

Entre esos cinco pilotos tuvieron que determinar el más rápido y en las dos vueltas que giraron Miguel García se quedó con la primera posición con un tiempo de 1m 47s 442m.

La tarde del viernes se cerró con el Sprint que es la minicarrera de 12 vueltas al Circuito y con la inversión de la grilla.

El 8° largo primero y eso fue una ventaja que no desaprovechó el uruguayo Rodrigo Aramendia porque se quedó con el primer lugar del Sprint en 24 minutos 30 segundos y 770 milésimas.

El podio fue completado por Javier Scuncio Moro, compañero de equipo de Aramendia y tercero quedó Figgo Bessone, el hijo menor del multicampeón Tito Bessone, quien en pista llegó cuarto pero ganó un puesto por el recargo a Lucas Bohdanowicz.

DEBUT PARA CAMPILLAY

Apenas 18 años tiene Ulises Campillay, es sanjuanino y se inició en el Karting pasando por el Zona l Cuyano.



Este año debutó en el Top Race Series en el equipo de los hermanos Fabricio y Ariel Persia para correr en el Top Race Series con un Mercedes Benz y el 127 en sus puertas.

Este mismo joven esta vez decidió incursionar también para esta carrera en el TC2000 Series.

Ayer se comenzó a familiarizar con el circuito que conocía pero de afuera y no es lo mismo dentro.

Corre con un Peugeot 408, el mismo que supo utilizar Agustín Lima Capitao y que tiene la preparación del Aimar Motorsport.

La adaptación de Ulises fue ciertamente complicada porque no pudo girar nunca en una vuelta rápida en los entrenamientos (13° y 14°) y en la clasificación terminó penúltimo con un tiempo de 1m49s967, a casi dos segundos del mejor que fue el paraguayo Miguel García.

En tanto que en el sprint tuvo mala fortuna para el sanjuanino que sufrió un toque al completar el primer giro de carrera y quedó fuera de competencia.

Esta categoría no tendrá actividad hasta mañana cuando se corra la final a las 9.40 o 25 minutos como máximo.

SÁBADO

La actividad estará centralizada en la Fiat Competizione y el TC2000 con entrenamientos por la mañana desde las 10.15.

A las 13.15 se iniciará el tiempo para la clasificación para la Fiat y a las 14.20 para el TC 2000.

Pero los atractivos estarán dados por la carrera de la Fiat a las 15.35 con 20 minutos como máximo.

El Sprint del TC 2000 se disputará a 12 vueltas desde las 16.25.