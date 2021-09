Los precandidatos del FdT en la CGT

En la sede de la CGT participaron dirigentes de la 62 Organizaciones, se puso énfasis en la tarea de los gremios en pandemia.

En la sede de la CGT, los seis precandidatos del Frente de Todos se reunieron con sus dirigentes y los de la 62 Organizaciones Peronistas para hablar del trabajo, de la planificación provincial para la recuperación pospandemia y del apoyo necesario para las próximas elecciones PASO 2021.

Fueron recibidos por el líder de la CGT, Eduardo Cabello; también por Juan José Chica, Mario Matic, entre otros dirigentes sindicales de todos los sectores.

Walberto Allende, diputado nacional y precandidato en primer término, recordó sus inicios como dirigente y celebró el crecimiento de la participación de la mujer en los sindicatos.

Señaló que los trabajadores y los dirigentes gremiales fueron lo que estuvieron siempre en los momentos más complicados de la Argentina y que “fue el movimiento obrero el que nos permitió mantener viva la llama que comenzó con el General Perón”.

Agregó que San Juan le debe mucho a todos los dirigentes que le han permitido al partido Justicialista conformar un frente y ser gobierno a partir del año 2003 hasta la fecha.

“El trabajo es la justicia social, es lo que te permite mandar a tus hijos a estudiar, y acá nos estamos jugando algo muy importante el 12 de septiembre, no es una elección más, nos estamos jugando nuestro proyecto. No elegimos solo tres diputados nacionales, estamos eligiendo tres dirigentes del movimiento, de este Frente de Todos que vamos a seguir defendiendo los intereses de la provincia de San Juan”, dijo Allende a los trabajadores.

Aseguró que lo que San Juan hizo en los últimos años no es mérito únicamente de un gobierno sino que es mérito de todos los sanjuaninos, “y ahora los necesitamos a todos, tenemos que buscar el voto útil en la defensa de San Juan porque ponemos en juego todo lo que hemos venido haciendo”.

Señaló que aún falta mucho por hacer y por eso es importante que en estos días que quedan de campaña se milite y se transmitan las bondades que tiene este proyecto en San Juan.

“Tenemos que procurar que los sanjuaninos y sanjuaninas voten mirando a la provincia de San Juan, a la paz social que ha sido lograda gracias al apoyo del movimiento obrero, que supo comprender las medidas que había que tomar, algunas fueron antipáticas pero se pensaron para preservar la vida primero. Por eso mientras otras provincias estaban cerradas, San Juan tenía casi toda su actividad abierta, era un riesgo pero eso marca el dirigente que tenemos en la provincia. Tienen en nosotros a gente comprometida en seguir defendiendo el proyecto de la provincia”, dijo Allende.

Mirada de trabajadora

La ministra de Gobierno y precandidata en segundo término, Fabiola Aubone, recordó que en el Acuerdo San Juan una de las mesas más multitudinarias y más proactiva fue la del sindicalismo y del sector del trabajo, “con todos ustedes defendiendo a los trabajadores”.

“Lo que la provincia ha logrado lo hemos logrado entre todos, y seguimos trabajando en orden a esto, en la toma de decisiones, en la construcción de políticas públicas para que San Juan siga creciendo, aun cuando parece difícil por la pandemia”, dijo Aubone.

Luego señaló que la pandemia le cambió la vida a todos y que los gremios supieron defender a los trabajadores cuando había suspensiones o despidos. “Y si eso no fuera cierto, no sería San Juan es una de las provincias con menor tasa de desempleo que tiene en el país, eso gracias a un gobernador que entendió que el empleo es el único motor que hace que una provincia se desarrolle con crecimiento económico y con inclusión de todos los trabajadores”.

Aubone aseguró que son los trabajadores la columna vertebral del Peronismo, pero son fundamentalmente la columna vertebral al momento de enarbolar la bandera de los derechos de los sanjuaninos y las sanjuaninas en torno al trabajo, a la educación para el trabajo, que implican mayor crecimiento económico y social.

“Estoy convencida de que vamos a construir un gran triunfo para dar un muy buen resultado electoral el 12 de septiembre y el 14 de noviembre y que el resultado de San Juan sea uno de los mejores de la República Argentina”, dijo la ministra.

La pata bloquista

Luego fue el turno de Luis Rueda, subsecretario de Unidad Gestión, precandidato en tercer término y presidente del Partido Bloquista.

Rueda señaló a los presentes que los últimos no fueron fáciles para el gobernador, Sergio Uñac, primero con un presidente de otro color político y después con la pandemia.

“Teníamos que atravesar esta pandemia que era algo nuevo para todos, pero luchamos juntos, pusimos todo para ayudar al empresario para cuidar a los trabajadores, sin los cuales el país no camina”, dijo.

Recordó que la provincia tiene un gobierno que prioriza el trabajo, por eso San Juan es la provincia que más presupuesto destina a la obra pública, las que más hospitales y viviendas está construyendo, lo que genera mucha mano de obra.

“Mi partido centenario (el Bloquismo) también apostó siempre al trabajo. Desde chico aprendí que la política es una herramienta para ayudar, por eso estoy acá luchando como uno más, queriendo que a San Juan le vaya bien. Somos ejemplo a nivel nacional, somos el Modelo San Juan que vamos a seguir defendiendo entre todos, a pesar de las diferencias, porque a la hora de empujar vamos todos para adelante”, aseguró Rueda.

Dijo a la audiencia que “son todos grandes militantes, cada uno de ustedes y cada uno de los que estamos en esta lista somos grandes defensores de un proyecto que le hace bien a la provincia, por eso salimos tranquilos a la calle a pedirle a la gente que nos siga acompañando con el voto”.

Lista completa

Marita Benavente, subsecretaria de Ciencia y Tecnología y precandidata suplente de la lista del Frente de Todos, contó que se casó con un sindicalista y que conoce muy bien las dificultades para sostener la lucha por los trabajadores.

“Lo que nos está pasando en pandemia con el trabajo es que está cambiando la sustancia del trabajo. A los docentes nos cambió la vida y ya no es lo mismo la docencia, como tampoco es lo mismo en el resto de los sectores con este capitalismo 4.0 que promueve una nueva forma de vincularnos”, señaló Benavente.

Agregó que esto obliga a pensar cuales van a ser las nuevas leyes que van a acompañar a los trabajadores en este nuevo tiempo. “Ya estamos pensando cuáles van a ser los nuevos excluidos de este capitalismo 4.0, porque habrá quienes se puedan subir y quiénes no, y ahí tiene que estar el sindicalismo, defendiendo, peleando, comprometiéndose con los trabajadores y trabajadoras”.

Señaló que quienes conforman el Frente de Todos están comprometidos con la inclusión y no quieren ni un solo excluido de este nuevo mundo que asoma.

“Estamos acá y vamos a seguir estando porque estamos constituidos de esta materia que es la igualdad, la justicia social, la independencia económica y la autonomía política”, dijo.

Por su parte, Marcelo Trujillo destacó la lealtad del movimiento obrero sanjuanino.

“Nosotros somos leales siempre, cuando hay un conflicto, cuando hay que apoyar, cuando hay que levantar un sindicato que está caído, cuando hay que conseguir viviendas para los compañeros trabajadores. Y los veo hoy acá presentes dándonos una mano y siendo leales”, dijo.

Luego agradeció el honor de haber sido elegido para formar parte de la lista y representar a todos los trabajadores de la provincia, que es la columna vertebral del movimiento.

“Es una gran responsabilidad que han puesto sobre mí para que represente a los trabajadores en esta lista que tiene que salir ganadora este 12 de septiembre y en noviembre para llevar los tres candidatos del Frente al Congreso Nacional”, dijo.

Finalmente, la precandidata y presidenta del Concejo Deliberante de Chimbas, Noelia Tortarolo, destacó que los últimos años no fueron fáciles.

“Sabemos que cada uno de ustedes se pusieron al hombro los sindicatos, los gremios, y fueron a luchar para que se mantengan los puestos de trabajo de cada sanjuanino y sanjuanina. Eso lo lograron gracias a la fuerza y a la convicción que tienen, y a un gobernador que pese a todas las dificultades ha sabido llevar adelante la provincia y mantener el equilibrio financiero y sanitario”, señaló.

Tortarolo agregó que con el apoyo de los trabajadores de la provincia, este 12 de septiembre tiene que ganar la lista del Frente de Todos, “tienen que estar nuestros tres candidatos y se que vamos a lograr un gran triunfo gracias a todos ustedes”.