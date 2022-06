Los pibes argentinos vencieron a Brasil

En el comienzo del Sudamericano para selecciones en el estadio Aldo Cantoni se impuso 3 a 0 sobre Brasil.

Debido a que no se pudieron concretar la llegada de selecciones sub 19, la Argentina quedó sin chances, por eso para no perder ritmo juega con los mayores aunque no suma puntos.

El equipo argentino se impuso con claridad 3 a 0 sobre Brasil con los goles de Ezequiel Funes a los 8 minutos del primer tiempo.

En el complemento, a los 4 minutos aumentó Joaquín Olmos, en tanto que a 5 minutos del final selló la victoria el delantero que juega en Concepción: Giuliano Giuliani.