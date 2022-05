Los perforistas de SJ solo cubren el 50% de la demanda

En 2021 se creó la Cámara de Perforistas en SJ. En la actualidad está constituida por 12 miembros y están analizando el ingreso de nuevas empresa.

Escribe: Víctor García

SJ se ha constituido en el foco de la exploración minera en el país. En 2021 más del 50% de lo que se invirtió en exploración fue en esta provincia, por lo que la demanda de servicios de perforación es constante y sostenida.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Perforistas, el doctor Wbaldino Acosta Zapata manifestó que “a partir de la constitución de la cámara pudimos ordenar la oferta del servicio de perforación”.

Respecto al objetivo que tienen como cámara marcó que “lo que queremos es tener mucha representatividad, de las empresa sanjuaninas por ahora y en el futuro de las Argentinas para poder dar solución a esta alta demanda”. Vale marcar que los servicios de perforación que ofrecen no son solo mineros sino también hidráulicos.

El dirigente explicó sobre la demanda que cubren las empresas locales y las de otros lugares afirmó que “ahora estamos mitad y mitad, en 2021 estábamos bastante por debajo”.

Agregó que “la demanda es tan alta que tanto las empresas locales como extranjeras no podemos dar una respuesta cabal”. Agregó que “nosotros no tenemos nada contra las empresas de afuera, al contrario son importante y con mucha trayectoria. Lo que pasa es que esas empresa trabajan en SJ como lo hacen en cualquier parte del mundo. En cambio los que estamos en SJ tenemos la necesidad de generar trabajo y tenemos un compromiso con el desarrollo de la provincia”.

Es por esto que agregó que “nuestro compromiso es apostar por SJ, al contrario de las otras empresas que vienen a trabajar si hay negocio a la provincia y cuando se termina se van a cualquier parte del mundo”.

Acosta Zapata consideró que “a la minería de la provincia le importa que se desarrolla de manera anticÍclica. Que cuando haya una baja en la minería, haya una política de estímulo poder hacer que la actividad no merme”.

FUERTE MENSAJE A FAVOR DE LA MINERÍA EN MENDOZA

El Foro Metalmecánica y Minería en Mendoza, reunió esta semana a los sectores que alientan el debate en torno a la industria minera en medio de un panorama económico cada vez más complicado en aquella provincia.

El aumento de la pobreza y la necesidad de una diversificación económica cada vez más necesaria, deja sin fundamentos válidos a quienes se oponen al desarrollo de esta actividad, que generaría millonaria inversiones y miles de puestos de trabajo.

Medios mendocinos reflejaron una convocatoria “absolutamente exitosa”, del Foro Metalmecánica y Minería que tuvo una concurrencia que superó las expectativas y el debate estuvo a la altura de lo que esperaban los asistentes. En tres paneles de expertos se analizó el impacto del desarrollo actual y posible de la minería en la metalmecánica, pero también en el panorama provincial, marcado por la situación económica compleja, alta inflación y una pobreza que alarma.

Quedó claro en el encuentro, el avance del departamento de Malargüe en su firme decisión de desarrollar la actividad minera metalífera a partir de la denominada “licencia social” que existe en el departamento.

El evento fue un fuerte mensaje del sector industrial confirmando la necesidad de tomar medidas para que Mendoza salga de la situación actual, apostando a la minería como una alternativa.

A partir de eso, entregó a un grupo de legisladores presentes, un texto en el que solicitan consensos para poder avanzar en la búsqueda de soluciones a temas como la pobreza, la falta de inversiones, la necesidad de generación de empleo y la diversificación de la matríz productiva.

Waldino Acosta Zapata

“Las empresa de SJ tenemos un compromiso para desarrollar a la provincia. Somos de acá y nos quedamos acá”.