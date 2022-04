Los nuevos chats entre Salvio y su ex después del violento episodio

Carlos Monti, columnista de Nosotros a la mañana (eltrece), reveló este lunes una captura de la conversación que mantuvieron el futbolista Eduardo “Toto” Salvio y su expareja Magalí Aravena horas después del violento episodio, que tuvo lugar el jueves por la noche en el barrio porteño de Puerto Madero.

El periodista explicó que el intercambio ocurrió horas después del hecho. Según se desprende de la imagen, el diálogo aconteció a las 4 de la madrugada.

“Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, le dijo la modelo al futbolista en el chat de WhatsApp que difundió Monti.

Luego, Salvio contestó: “No digas eso Ma. Sabes que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría eso. Cómo me voy a ca… la vida así. Por favor te lo pido”.

Consciente de que lo escrito tiene peso, Magali agregó: “Y vos avanzaste, por eso me subí al capó. Salté porque me pasabas por arriba. Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía. UN MOVIMIENTO EN FALSO QUE HAGAS y retomo absolutamente todo”.

De acuerdo con el cronista que presentó la impactante información, el triunvirato de abogados de Eduardo Salvio, Mariano Cúneo Libarona, Claudio Caffarello y Fernando Sicilia, “están convencidos” de que Magalí “va a formular la denuncia”.