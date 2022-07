Los nombres que suenan para Economía

Emanuel Álvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa, entre los posibles reemplazantes de Guzman y hasta mencionan a Sergio Massa.

El Presidente mantenía incesantes conversaciones en Olivos, adonde regresó en la tarde de este sábadodesde la provincia de Buenos Aires de en un evento familiar. Durante la sobremesa recibió el llamado de Guzmán quien le comunicó su decisión de renunciar. Fernández define al sucesor y se podría conocer en la tarde de este domingo.

Además, lo que se desliza desde el Gobierno es que la política económica no cambiará demasiado. La línea seguirá siendo la misma que hasta ahora, en línea con lo acordado con el FMI.

No se descartan más cambios de Gabinete y de profundidad, en lo que podría servir como un relanzamiento del Gobierno pensando en 2023. Sin embargo uno de los que tuvo que salir a desmentir rumores de renuncia es el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Entre los nombres que comenzaron a sonar anoche con insistencia, figuraban Emanuel Álvarez Agis, Marco Lavagna y Augusto Costa. Pero no se descartan otros nombres. Incluso gira Sergio Massa como posibilidad.

Distintos economistas consideraron que la gestión del exministro de Economía, Martín Guzmán, fracasó por su falta de poder y consideraron que su reemplazante deberá tener no solo un plan sino consenso político, para superar la crisis económica.