¿Los niños pueden usar edulcorantes?

Muchos padres tienen claro el efecto negativo del consumo excesivo de azúcar en los niños.

Pero cuando se trata de substitutos del azúcar (edulcorantes), solemos tener muchas preguntas, especialmente ahora que hay cada vez más alimentos y bebidas de bajas calorías a la venta.

¿Es correcto reemplazar azúcar por edulcorante en la alimentación de nuestros hijos?

¿Son seguros los edulcorantes? ¿En qué cantidad se pueden consumir?

Independientemente del edulcorante que se pueda agregar a las preparaciones o bebidas en casa, tenemos que tener en cuenta que el mismo está presente en muchos alimentos que se consumen habitualmente, como gaseosas dietéticas, jugos, chicles, mermeladas, yogures, etc.

Estudios recientes sugieren posibles vínculos entre los edulcorantes no nutritivos y los cambios en apetito y preferencias del gusto en los niños.

Esto, a su vez, podría afectar el peso y la salud.

Otro estudio está examinando si estos edulcorantes provocan cambios en el microbioma intestinal, que está compuesta de bacterias “benéficas”, y que pudieran afectar los niveles de azúcar en la sangre y conducir al síndrome metabólico, resistencia a la insulina y diabetes.

En base a estos datos, podemos decir que NO se recomienda el consumo regular de edulcorantes en niños.

Lo ideal es basar la dieta infantil en alimentos frescos y naturales, y limitar el consumo de alimentos y bebidas procesados.

Fuente: American Academy of Pediatrics (Copyright @ 2019)

LOS ALIMENTOS INNECESARIOS PARA LOS CHICOS

Hay muchos alimentos que se publicitan como saludables y en realidad no lo son.

Se comunican como altos en proteínas, vitaminas, minerales o fibra, haciéndonos pensar que son una buena opción para nuestra alimentación y la de nuestros hijos.

¿Cuáles son?

*Los yogures infantiles,

*jugos y nectar de frutas,

*barritas,

*cereales infantiles,

* granolas,

*algunas galletitas

*y las almohaditas,

Se suelen publicitar con todas esas propiedades y no nos muestran que tienen una gran cantidad de azúcares, conservantes y aditivos…

Es importante saber que la mayoría de estas cosas NO SON necesarias en ninguna etapa de la vida, ni como complemento de ninguna dieta saludable.

Como les he comentado en muchas oportunidades, lo ideal es basar nuestra dieta en alimentos frescos y naturales, y limitar el consumo de alimentos y bebidas procesados.