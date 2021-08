Acerca de

Últimas entradas Últimas entradas de Vanesa Olivares ( ver todo Los niños internados recibieron los regalos de las voluntarias de CUVHONI - 14 agosto, 2021

Seguí en vivo el anuncio del presidente sobre la reducción de la tarifa de gas - 13 agosto, 2021

Continúa el juicio de lesa humanidad por apropiación de la nieta 127 de raíz sanjuanina - 13 agosto, 2021

Escribe: Vanesa Olivares

Por efecto de la pandemia y los protocolos para evitar más contagios de Covid, este año la entrega de los regalos por el día de la Niñez fueron muy diferentes para las voluntarias de CUVHONI. Sin embargo, ni el virus pudo evitar que hicieran llegar todo el amor que siempre tienen por los pequeños que están internados en el Hospital de Niños.

“Con la colaboración del personal, internos, psicólogas y enfermeras pudimos tener un listado de los chicos internados. Las voluntarias, con autorización especial de la Dirección del Hospital Rawson, estuvimos preparando los paquetitos con un presente para los chicos y así llevarles una sonrisa”, explicó a Zonda Diario, Myriam Etcheverry presidenta de la entidad solidaria.

“Nos es imposible acceder al interior del hospital y por ello estuvimos el hall central y hasta allí llegaban las madres para retirar los regalos ordenadamente”, comentó.

“Nos llena el corazón de felicidad saber que hemos puesto todo para que los chicos tengan sus regalitos. Extrañamos el feedback con los niños porque hace más de un año que no los podemos ver y estar en contacto con ellos. Ahora pusimos toda la buena vibra para que a través de ese regalo ellos sanen pronto”, agregó.

Myriam contó que a pesar de esta situación de no poder ingresar al Hospital donde tenían su sede, el trabajo solidario no ha cesado (ver cuadro).

“Esperamos que podamos convivir con este virus y tener acceso y contacto con los pacientes, obviamente con los protocolos que siempre hay que cumplir. Pero no hay como esa mirada directa entre el paciente y alguien que con empatía trata de llevarle una alegría y luz de esperanza”, concluyó.