Los niños del Club Del Líbano no podrían jugar mas por una decisión de una dirigente vecinal

Esta mañana desde la Unión Vecinal Barrio República del Líbano enviaron una carta documento al Club del mismo barrio intimándolos para que desalojen el predio donde juegan cerca de 120 niños.

Si bien no se entiende quien firma el escrito judicial por ilegible pero si es claro que se trata del vocal titular, pero la nota está encabezada por la Comisión Directiva de la Unión Vecinal que tiene como presidente a Iris Montaño, actual concejal del departamento Rawson.

En el pedido realizado intiman al Club Del Líbano a desalojar el predio donde se practica futsal.

Con este pedido y de concretarse alrededor de 120 niños se quedarían sin la chance de jugar y justo que ahora comenzaron con al disputa de un torneo organizado por el Municipio de Rawson.

Supuestamente desde la Unión Vecinal entienden que el club ha originado un perjuicio económico a la entidad.

La presidente Iris Montaño habló en Telesol Noticias y señaló que “Esta gente que formó un club que no tiene personería jurídica usurpó nuestro playón deportivo, un terreno que fue cedido a la Unión Vecinal. Los vecinos no queremos que se jueguen torneos de la liga” expresó Iris Montaño quien vive enfrente del predio y en su casa funciona la Unión Vecinal.

El sábado pasado se dio un hecho muy doloroso que por suerte no terminó mal para los chicos.

El Club Del Líbano está jugando un torneo organizado por la Municipalidad y niños de entre 7 y 12 años.

Por una denuncia ante la policía los agentes de la policía se acercaron para saber que sucedía y eran niños jugando y padres alrededor del playón observando el juego.

“La semana pasada llamaron a una Asamblea desde la Unión Vecinal y en la misma determinaron que nos cobraban $25.000 para el uso del playon. Acá vienen todos los chicos del barrio. No se les cobra nada por la enseñanza. Solo a los grandes se les cobra un seguro que se paga en la Liga Sanjuanina” remarcó Fernando Loyola hoy al frente del club.

AUTOCONVOCADOS PARA PEDIR LA RENUNCIA

Los vecinos del barrio se convocaron para realizar una protesta en la sede de la Unión Vecinal, ósea en la casa de la presidente Iris Montaño y pedir su renuncia.

“Esta señora nos trata de ilegales pero el expediente esta casi terminado y nuestra personería Jurídica está en trámite y tenemos la certificación correspondiente emitida por personería jurídica. Hace cinco años que venimos jugando. Desde que el predio se entregó no le hicieron nunca nada. Solo nuestro trabajo y las mejoras que nosotros hicimos es lo único que está hecho. Nosotros levantamos el predio le damos vida con la práctica activa de fútbol para los niños de barrio sin cobrar un solo peso” remarcó Loyola.

El dirigente del club también remarcó que no es la primera vez que tienen problemas con la concejal Montaño: “En un momento tuvimos un problema porque se pagaba por el uso del predio pero no nos entregaban recibos y sentíamos que la plata no se veía reflejada en algo. Pero todo estalló a partir de que exigió que se paguen $25.000 para que se entrenen los chicos y que no se jueguen partidos oficiales”.

La práctica de los mas pequeños hoy se realizó en la plaza, lugar donde no los pueden correr pero el predio se observó vacío y desaprovechado.