Los motivos por los que Mirtha no regresa a su programa

Clink, caja: tanto Nacho Viale como Juanita la convencieron que lo mejor es esperar hasta el año próximo mientras ellos manejan la economía del show.

Aquí hay dos verdades, muy bien contrapuestas. 1) Mirtha Legrand está tranquila, cuidada, en plena recuperación de la cirugía a la que se sometió hace poco más de un mes en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires y con ganas de volver a trabajar. 2) Su familia está feliz, no quiere que nada cambie y el control del mítico programa siga siendo de ellos por razones varias

Con las cartas sobre la mesa, bien uno podría hacerse dos o tres preguntas de manera “tonta”: ¿Por qué la familia de Mirtha Legrand no quiere que ella vuelva a estar al frente de su show de los fin de semana? ¿Es para cuidarla? ¿O hay alguna causa escondida detrás de todo esto? Estos interrogantes serán respondidos de aquí en más…

Para empezar hay que dar una respuesta que es tan contundente como dolorosa y definitiva: “Desde que la abuela no está más en el aire los ingresos de todos se multiplicaron hasta lugares que nadie se imaginó”, dice una persona que conoce los pasillos de la productora.

Y esa sería la causa principal. “La salud de Mirtha les importa, por supuesto. Pero está todo dado para que regrese al canal y no lo hacen. No es algo sólo de la familia, eh. Las autoridades del 13 sienten que el show ya es mejor sin Mirtha y piensan en opciones”, le explicaron a MDZ.

¿Cuáles son? “Un especial de fin de año, con una gran gala, como se hizo el año pasado. Juana y Nacho son dos vivos, pero los del 13 no se quedan atrás. Las marca que lleva el nombre de Mirtha no dejaron de estar nunca porque ella no está en el aire, y con Juana cambió un poco el perfil. Se podría decir que están todos contra la señora”, informaron.

En la tarde del jueves 11, en la pantalla de América, en el programa A la tarde, circularon unos audios de unos allegados a Mirtha Legrand que no dejaron para nada bien parados a Nacho y Juana Viale. “No la dejan trabajar. Ya hablamos con ella, nos escuchó, pero la tienen re convencida que es lo mejor para ella”, se escucha.

Estas personas son históricas del show de Mirtha, que se quedaron afuera bajo la nueva conducción de la productora. “Hay mucho dolor sentimental, y dolor de bolsillo también. Juana y Nacho se quedaron con un negocio que antes era de muchos. Mirtha ganaba muy bien, pero dejaba ganar. Estos chicos la quieren toda para ellos”, explican.

Hace unas semanas, en Intrusos, contaron que “con el celular de Mirtha Legrand pasaría algo parecido a lo que sucedía, según se dijo en tantas oportunidades, con el de Diego Armando Maradona. Le filtraban los llamados, las comunicaciones y los mensajes, como un diario diferente al de la realidad”.

¿Quién maneja esto? No dieron precisiones, pero sería lo que está ocurriendo: “Algunas personas muy vinculadas a Mirtha se vieron sorprendidas porque ciertas personas de su más cercana confianza habían dejado de llamarla o de mandarle mensajes de WhatsApp y lo cierto es que estaban bloqueadas”, sumaron en América.

“Es escalofriante. Hay miedo, terror y preocupación por parte de ciertos amigos, yo no puedo dar el nombre de esta mujer que está hace décadas, y que descubrió, hace poco tiempo, que en el celular de Mirtha hay cierta ‘intervención’, con respecto a los contactos. Esto quiere decir qué hay personas que le agarran el celular, le dicen ‘dejame ver quién te escribe’ y bueno…”, informó Evelyn Von Brocke.

Hoy las sospechas principales pasan por su familia (en América suena muy fuerte también el nombre de Marcela Tinayre), pero ellos no serían los únicos “culpables”. “Acá hay una especie de sociedad que no quiere más a Mirtha en la tele más que para un ratito y que el nombre siga estando al frente”, cierran. ¡Qué escándalo!