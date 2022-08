Los masajes como parte de una vida saludable

Luego de vivir un año en EEUU, volvió a SJ para poner en práctica nuevas técnicas anti-stress, aptas para todas las edades.

Laura Beatriz Benito Bindi tiene 39 años y realiza masajes terapéuticos, descontracturantes y ayurvedicos.

También hace reiki, una filosofía práctica y terapia espiritual que tiene como objetivo la canalización de energía vital para la armonización de mente, cuerpo y espíritu.

Según cuenta Laura, los masajes terapéuticos reducen la tensión muscular, mejoran la circulación, alivian el estrés, mejoran la calidad del sueño, estimulan el movimiento linfático y reducen el dolor muscular.

“Todas las personas pueden recibir masajes, no es una terapia agresiva ni invasiva; sin embargo, se recomienda no realizarlo en casos de enfermedad infecciosa aguda, hipertensión, cáncer en proceso de metástasis, cáncer linfático, ni en casos de hongos o enfermedades de la piel que puedan ser contagiosas”, recomienda la especialista.

“No hay distinción de masajes por sexo o edad, todo el mundo puede realizarse un masaje”, agrega.

“En el caso de las mujeres embarazadas, con menos de tres meses de embarazo, deben solicitar autorización por parte de su médico antes de realizarse un masaje”, aconseja.

Experiencia en EEUU

El año pasado Laura viajó a EEUU con la idea de capacitarse. “Llegué a Miami, viajé hasta New York, estuve unos días allí, y regresé a Miami, me sentí más cómoda por el idioma y las oportunidades de trabajo.Estuve haciendo varias cosas, entre ellas, trabajando en un Spa donde hacían masajes terapeúticos, allí pude capacitarme y sumar más técnicas”, señala.

Cuenta que adaptarse no es lo difícil, sino iniciar tu vida con respecto al pago del alquiler y demás. “Son cifras que a nosotros desde aquí se nos hace muy difícil con nuestros ahorros. Pero es el inicio, y creo que todos los que emigran pasan por situaciones similares”.

En planes a futuro, Laura está por sumar a su propuesta anti-stress, belleza de uñas y masajes Shiatsu.

“En cuanto a la propuesta es diferente a las instaladas, creo que la gente busca relajarse y si es posible no tener que manejar, hasta el lugar, buscar estacionamiento y demás situaciones comunes que generan agotamiento, yo les ofrezco el Spa Natural en casa, llevo todo el equipo necesario, para poder brindarles el mejor servicio”.

Podés encontrarla en IG como naturalspasj o por whatsapp al 2645647714.