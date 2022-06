Los Lucero, la familia deportes

Son 8 en la familia, desde los padres hasta los 6 hijos practican deportes. El básquet predomina en la mayoría pero el hockey césped y el trekking también predominan.

Cuando Patricia y Víctor Hugo decidieron unir sus vidas hace cuatro décadas se juramentaron amarse hasta que la muerte los separe.

En un pequeño cofre ambos guardaron bajo llave sus anhelos, sus sueños y sus proyectos.

Hace un par de días en la habitación de su casa de Rawson se quedaron solos y como es una costumbre cada año abrieron el cofre

Revisaron cada papel escrito de puño y letra. Allí estaban los sueños de hace 40 años.

En su gran mayoría ya están cumplidos, quizás alguno olvidado, pero que es de menor importancia.

Pero sus manos se estrechan cuando buscan el mismo papel. Ese de color celeste que tiene la palabra: hijos.

Los desearon, vinieron, los criaron, educaron y formaron. Hoy son grandes hombres y mujeres. Profesionales y el agregado que comparten todos: deportistas.

En la familia Lucero esa fue una constante. Casi como una misión de vida. Practicar deportes para crecer, para responsabilizarse y para vivir.

“Hace algunos años debí dejar de trabajar por un problema grave que tuve en el hígado. Jugaba al fútbol con los veteranos y tuve que dejar por un tiempo. De hecho me jubilaron y no podía hacer mucho. Empecé a andar en bici y a caminar. Mi hijo mayor Maxi me introdujo en el mundo del trekking. Hoy, soy feliz caminando entre montañas”, cuenta Víctor Hugo con el mate amargo en la mano.

A su lado, como toda la vida, Patricia asiente con la mirada, que está cargada de ojos brillosos pero acompañada de una tibia sonrisa.

Patricia es como en toda casa, un pilar en el que se sostiene la familia. Nunca se la ve flaquear y está al tanto de todo.

“En la vida nada es fácil, no es todo color de rosa, pero estamos orgullosos de la familia que formamos. Con Víctor Hugo siempre le hablamos de la unión, eso es fundamental. Somos numerosos e inseparables” cuenta Patricia Castellucci, la esposa de Víctor Hugo y mamá de hijos super deportistas.

Los Lucero bien podrían formar una banda musical, un equipo mixto de básquet o podrían escalar el cerro mas alto del mundo.

Maximiliano es el primogénito y el tiene el mando en el rubro trekking.

Tiene a cargo un grupo que sale todos los fines de semana pero también es profesor de funcional y pone a todos en línea.

Luego viene Víctor, el técnico súper campeón con Villa Lanteri. Desde hace varios años entrena a las chicas del club de calle Rivadavia que predomina en el básquet femenino local.

La descendencia Lucero continúa con Martín el base de Lanteri en primera división. Los mas cercanos dicen que al fútbol también es un crack cuando juega por las puntas como un delantero con llegada y gol.

Cuando todo parecía que se quedarían en tres varones, apareció ella para poner el toque femenino: Ayelen.

La sangre celeste y deportista se mantiene activa con ella, porque es la líder del equipo de primera de Lanteri pero además juega en la primera de Lomas al hockey césped. Polifuncional por donde se la mire.

La Dinastía Lucero casi se completa con Ángeles, con 21 años juega profesionalmente básquet y a su corta edad ya lo hizo en Santa Fe, Tucumán y Mendoza.

El clan Lucero lo cierra Matías, el pibe que fue líder de Revolución Básquet San Juan. Dueño de una zurda mágica, endiablada y efectiva. Hoy forma parte del plantel de Amancay de La Rioja.

Juntarlos a todos resulta una misión casi imposible porque las obligaciones que tienen.

Las referencias de cada uno de los chicos Lucero salen del corazón de mamá Patricia y papá Víctor Hugo.

Pero no le escaparon en nada y hasta se quedaron cortos de elogios. Los Lucero viven para ser felices y lo son practicando deportes.

Patricia y Víctor miran el papel color rosa que dice “felicidad”, ese queda por encima de todos los papeles en el cofre, que se cierra y se abrirá nuevamente el año próximo para seguir viendo como la familia Lucero es grande verdad.