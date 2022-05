¿Los jugos a base de hierbas son tan buenos?

En los procesos industriales para su elaboración, se utilizan distintos químicos y diversos ingredientes que no son de origen natural sino sintéticos.

Cuando buscamos algo refrescante pero no queremos caer en el consumo de gaseosas, tendemos a buscar opciones que se promocionen como “más saludables”. ⁣

Uno de estos productos que se lo vende como sano, es el jugo de hierbas concentrado, que aparenta ser de origen “natural”, pero no es lo que parece.

Los jugos terma suelen promocionarse como una alternativa saludable, al contener dentro de ingredientes, extractos de hierbas naturales, ser de bajas calorías y casi “caseros”.

Lo cierto es que su elaboración dista mucho de ser casera. En los procesos industriales para la elaboración de estos jugos, se utilizan distintos químicos y diversos ingredientes que no son precisamente de origen natural sino sintéticos.

El azúcar es el causante más frecuente de inflación crónica junto a índices insulenémicos elevados, entre otros.

El benzonato de sodio está asociado a múltiples enfermedades a largo plazo, como son alergias, tumores, asma y urticaria.

El sorbato de potasio, en tanto no se recomienda consumir más de 100 mg/día ya que puede provocar diarreas y cálculos renales.

El acesulfame es un edulcorante sintético que puede potenciar 200 veces más el sabor del azúcar.

En dosis pequeñas puede tener efectos laxantes, pero en dosis grandes y consumiendo en un tiempo prolongado, podía resultar cancerígeno unido a problemas neurológicos, hiperglucencia o secreción de insulina.

Por lo tanto en medidas no controladas, es considerado como un ingrediente de alto nivel de toxicidad.

La sucralosa también es un edulcorante sintéticos, ya que en dosis grandes puede provocar serias complicaciones en el sistema inmunitaro, afectando al hígado y los riñones.

En estudios realizados sobre ratones se demostró que a largo plazo, puede generar años severos en el ADN.