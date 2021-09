“Los hilos del cuerpo”, una muestra para descubrir

De la mano de tres artistas sanjuaninas, Ana Carla Belascoain, Daniela Linares y Karen Rodríguez, hoy a las 18 hs abre al público la exposición en la Galería Artify. Se podrá disfrutar de miércoles a sábado de 17 a 20 hs.

Hoy a las 18, la Galería Artify (Mitre 75 oeste) se presenta la muestra “Los Hilos del cuerpo” de la mano de tres artistas sanjuaninas Ana Carla Belascoain, Daniela Linares y Karen Rodríguez.

Según explicó la curadora de la muestra, Jamile Apara, “Los Hilos del cuerpo” se trata del diálogo de la obra de tres jóvenes artistas visuales sanjuaninas que establecen una relación no solo desde aspectos formales, como es el uso de la acción de bordar como recurso de construcción de la obra, sino por el modo en el que abordan a la mujer como objeto y sujeto, ya que le ponen el cuerpo a lo que hacen, desde la autoreferencia, y por la acción corporal necesaria al momento de bordar, técnica ancestral que es resignificada en estas obras contemporáneas”.

“Artify se ve modificada a partir de un recorrido que va desde instalaciones, intervenciones del entorno y otros modos de presentar obras. Se pretende así, generar un espacio que potencie a los espectadores como constructores de significado. Son obras para ser pensadas una y otra vez”, indica Apara.

“Lo que tiene de particular esta muestra es que se trata de arte textil. En este momento hay una revalorización del bordado, una técnica ancestral. Como sanjuaninos, estamos exponiendo un tema que está a la vanguardia”, agrega Carolina Schvartz, directora de Artify.

La muestra se podrá disfrutar durante todo el mes y octubre de miércoles a sábado de 17 a 20 hs.

En el marco de la muestra, habrá un seminario de bordado, a cargo de las artistas y otras actividades para disfrutar.

ARTISTAS EN PRIMERA PERSONA

Ana Carla Belascoain



¿Es la mirada propia y ajena un tamiz que traspasa mi cuerpo? Estas miradas que nos atraviesan, son las capas que intentan ocultarnos y otras veces exponernos.

El objeto que separa mis partículas tamizadas, es donde quedan los prejuicios ajenos, lo otro sobre mí, eso que ya no quiero y voy a dejar atrás, y todo lo nuevo que me queda para poder contenerlo y usarlo.

A través de estos autorretratos fotográficos en doble exposición, y la intervención con el bordado, hablo de lo que me interpela desde lo interior y exterior, de aquello que muestro y oculto, de todo aquello que dice y calla un cuerpo.

En todas las obras hay una experimentación con diversos materiales como pelo, telas, espejos, plástico, algodón, etc. Hay una pretensión por conjugar acciones, colores y tonos opuestos, además del tiempo diverso entre de la fotografía y el bordado, que resulta fundamental en todas mis producciones.

Me interesa que el espectador se adentre en mi búsqueda personal y se pregunte sobre el cuerpo, la mirada, identidad y por todas esas capas nos rodean, para encontrar allí múltiples sentidos.

Daniela Linares



En esta serie de autorretratos trabajo con los conceptos de intervenciones estéticas en el cuerpo femenino.

Busco abrir interrogantes, desde el autorretrato, sobre lo que digo de mí y de las problemáticas en torno a la apariencia física de las mujeres tanto como su deseo de transformación.

Todo esto es abordado a través de diferentes “operaciones” y manipulaciones sobre el soporte plástico, particularmente trabajo con el bordado, considerado por mucho tiempo como una disciplina relegada a las mujeres, en la cual además encuentro una relación con las suturas sobre la piel.

Es por esto que trabajo con fotografías de mi propia imagen que es intervenida por un hilo rojo que atraviesa mi figura y el cuerpo material de la obra, que a su vez devela pensamientos, reflexiones y oculta mi rostro.

Las imágenes se presentan como autobiografías, en donde la figura juega a ocultarse y desocultarse, al igual que la escritura que se incrusta en el papel y cuya morfología muta transformando el sentido de las palabras, dejando visible un discurso doliente, dibujado y suturado.

Pienso que la muestra entrelaza las diferentes experiencias de cada una de nosotras con respecto a las técnicas textiles, nuestros cuerpos y las búsquedas e intereses personales. Creo que va a ofrecer un recorrido visual heterogéneo donde se fusionan las fotografías, el bordado, la instalación y así también los procesos personales de cada una.

Laura Ramírez

Como artista, siempre busco espacios en los que pueda expresarme con total libertad, y trabajar en armonía con los compañeros que me encuentro en cada muestra que participo; y en la Galería Artify he encontrado ese espacio.

Para esta exposición, he trabajado con técnicas textiles como el bordado a mano, el tejido y la costura.

Es una serie de obras que expresan mi interioridad y visión sobre ciertas construcciones sociales, y que buscan encontrar puntos en común o diferencias con los espectadores para promover su reflexión.

Por otro lado, he trabajado una serie de cinco obras inspiradas en la naturaleza, que plantean semejanzas y relaciones entre el ser humano como una especie más que habita nuestro planea, con su entorno.

Además se expone mi obra “Autoretrato con fregona” que este año obtuvo el tercer premio en el Salón Nacional Juego de Damas.

Está realizada con la técnica de bordado a mano y en ella se puede observar una de las tantas prácticas que históricamente han sido relegadas a las mujeres, “la limpieza del hogar”.