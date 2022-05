Los hermanos Noguera, detrás de una ilusión

Se criaron en la calle y se ganan la vida como vendedores ambulantes. Rodrigo y Gonzalo, juegan en Villa San Damián y persiguen un solo objetivo, cumplirle el sueño a su padre: “Ser campeones y ascender”.

Por la mañana son vendedores ambulantes y por la tarde futbolistas. Uno juega de volante central y el otro por afuera. Se trata de los hermanos Rodrigo (22 años) y Gonzalo (29 años) Noguera, que juegan en el Club Villa San Damián en la Primera B local.

Se levantan muy temprano, cerca de las 6 de la mañana. Cargan la camioneta de su padre y salen a ganarse el pan de cada día para mantener a su familia.

Su local es la calle. Allí ofrecen ollas, frazadas, de todo un poco. Cuando terminan llegan a su casa, almuerzan y se calzan los cortos para ir detrás de esa ilusión en el club Villa San Damián. “Queremos cumplir el de nuestro padre”, cuentan.

Rodrigo, el menor de los Noguera que cursó hasta sexto grado de la primaria, contó un poco la historia. “Con mi hermano nos ganamos el dinero en la calle. Somos vendedores ambulantes, Vendemos ollas, acolchados, herramientas, no las rebuscamos. Andamos por todos lados en la camioneta de mi papá. Vivimos de esto”.

Rodrigo cuenta que de chico se lo llevó independiente, pero no aguantó y se pegó la vuelta.

“Hice inferiores en Unión de Villa Krause, luego a los 13 años me llevaron a Independiente. Por ser chico me largué a llorar y volví a Unión. Racing me quiso llevar también pero no me animé porque pensé que me iba a pasar lo mismo y decidí quedarme acá, era muy chico. Regresé a Unión, estuve hasta el 201 6 y finalmente en el 2018 me vine a Villa San Damián”.

Mientras tanto, su hermano mayor, Gustavo hizo un relato más extenso de la vida de los Noguera. “Me crié en la calle y no terminé la escuela. Hoy con mi hermano Rodrigo trabajamos como vendedores ambulantes. Salimos a laburar en la mañana Andamos por todos lados, ya tenemos a nuestra clientela. Después cuando terminamos, almorzamos y nos vamos a entrenar, ese es nuestro hobby”.

Su familia está compuesto por su padre Héctor Noguera (le dicen Turco), su madre Miriam Andrada y sus 10 hermanos

“Yo vivo solo y tengo una hija. Jugué en muchos lados, fui campeón dos veces de la Copa de Campeones con Chaparro e Yrigoyen. Pero mi sueño es salir campeón con el club de toda mi vida, San Damián”.

Ellos trabajan duro y entrenan firme para cumplir un solo sueño, “salir campeones y ascender con San Damián para dedicárselo a mi viejo”.