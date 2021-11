Los herederos del 10 piden el Memorial Maradona

Ingresaron a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido para crear un espacio para homenajear al ídolo.

Este sería de acceso gratuito y a orillas del Río de La Plata, según piden en el comunicado.

Desde la cuenta oficial de Instagram de Maradona, los herederos publicaron la carta presentada al vicepresidente primero de la Legislatura de CABA, Agustín Forchieri.

En la misma, se pide la creación del “Memorial” para homenajear al ídolo.

“Hoy, uno de tus últimos deseos comienza a hacerse realidad…”. A un año de la muerte de Maradona, la cuenta de Instagram del Diez (que manejan sus hijos) publica un mensaje con un este pedido especial de los herederos de DAM.

Más allá del multitudinario velatorio en la Casa Rosada, desde el 25 de noviembre del año pasado, los maradonianos no tienen un lugar físico donde ir a recordar a su ídolo, un sitio donde ir a dejarle una ofrenda o agradecerle por las alegrías que les dio. Sus restos están enterrados en un cementerio privado de Bella Vista y no es accesible para las personas que no sean sus familiares o amigos.

Es por eso que los hijos de Diego hicieron este pedido ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El texto publicado, que fue firmado por Sebastián Baglietto (administrador de la herencia del campeón de mundo en México 1986) y está dirigido al diputado Agustín Forchieri, se habla de “arbitrar los medios necesarios para posibilitar la proyección y emplazamiento del Memorial Maradona”.

¿Dónde se ubicaría el memorial? El pedido de los herederos fue claro: “Un espacio de acceso libre, de peregrinación y encuentro con la naturaleza a orillas del río”.

