Los gobernadores respaldan a la casa Rosada en la pelea con CABA

Los mandatarios provinciales se oponen a una situación que puede hacerles perder 120.000 millones de pesos para el ejercicio en curso. Sergio Uñac estuvo presente en el encuentro con el presidente Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, encabezaron ayer en Casa Rosada una reunión con gobernadores y otras autoridades de 19 provincias a la que se sumó el Presidente Alberto Fernández.

En el encuentro, que tuvo como objetivo informar los alcances de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables, los mandatarios provinciales coincidieron en respaldar la posición de la Nación ante una situación que puede hacer perder a las provincias 120.000 millones de pesos para el ejercicio en curso.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende. También lo hicieron, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “esta discusión se da por el abuso de que alguien decidió darle más a la Ciudad de lo que le correspondía por ley” y puntualizó:

“Nosotros estamos cumpliendo con la ley. Lo que está en juego es cómo funciona el sistema federal en la Argentina, que está en crisis. Soy porteño pero no me gusta vivir en una ciudad que demuestra tanta desigualdad con el resto del país. No quiero ser la Bélgica de la Argentina sino parte de la Argentina”.

LA VOZ DEL GOBERNADOR

“Los gobernadores de las provincias argentinas apoyamos la acción propiciada por el Gobierno nacional en el acuerdo de conciliación de la Corte Suprema de Justicia sobre la reasignación de fondos coparticipables”

Dr. Sergio Uñac

RAZONES DE LA CONCILIACIÓN CONVOCADA POR LA CORTE

Los gobiernos de la Nación y de la Ciudad tuvieron el 10 de marzo pasado una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, algo que luego fue modificado en 2020.

El máximo tribunal dio a las partes 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que vence el 26 de abril.

En su momento, la razón esgrimida por el gobierno de Macri para el aumento de fondos que recibía la ciudad de Buenos Aires había sido el traspaso de la Policía.

Eduardo De Pedro afirmó al respecto que “los fondos transferidos por Macri a la Ciudad de Buenos Aires son más del doble que el costo de la Policía Federal”. Agregó en ese sentido:

“Esa es la discusión que hoy está en la Corte y nosotros como Gobierno Nacional, pese a esa discrecionalidad, estamos garantizando el funcionamiento de esa fuerza mediante la ley 27.606”.

Y subrayó: “No se trata de una quita de fondos, es la recuperación del exceso de recursos que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos y las argentinas, tal como lo expresaron hoy los gobernadores y gobernadoras de 19 jurisdicciones”.