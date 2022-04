Los escritores de Rawson tendrán su espacio propio

Se trata del “Espacio literario de escritores rawsinos” que será inaugurado esta tarde desde las 18 hs.

La Biblioteca Popular Sur y escritores rawsinos invitan a participar de la inauguración del “Espacio literario de escritores rawsinos”, esta tarde desde las 18 hs.

Según cuenta, la presidenta de la Biblioteca Popular Sur, Mónica Moyano, “esto nace del trabajo de la Biblioteca en conjunto con la tarea de los escritores”.

“En Rawson, hay más de 56 escritores y decidimos inaugurar una plazoleta denominada ‘El Paseo de los Escritores rawsinos’ y colocamos una placa con todos los escritores del departamento”, indica Moyano.

El año pasado -agrega- se decidió que cada uno plante un arbolito. Vamos a tratar de hermosearlo para que los chicos tengan un lugar para ir a leer y hacer actividades.

“Tenemos muchos contingentes de escuelas. se invita a los escritores a que asistan, que les lean y expliquen a los chicos a modo de talleres infantiles, cuentacuentos y narración. Y así nace la idea de tener un rincón al lado de la Biblioteca con un lugar para los escritores rawsinos”.

A la vez, explica que “compramos un espacio para que expongan allí sus libros. También tenemos el rincón de las mujeres”.

“Tenemos muchos escriores y estaban distantes, no se conocían. El sábado tenemos el rincon infantil de chicos de 6 a 12 años donde la escitora le enseña narración y escritura”, destaca Moyano.

El cuarto libro del Rincón infantil se denomina “Los cuentos de la biblio”, queríamos presentarlo en la Feria del Libro pero no pudimos porque la escrituora no estaba en condiciones. Es la única biblioteca en la que los chicos escriben sus propios libros.. Es un trabajo de hormiga el trabajo con los chicos, queremos fomentar en ellos la escritura y la lectura”.