Los escraches por abusos en las redes abren el debate. Una joven publicó varias historias en Instagram y Twitter donde chicas sanjuaninas contaban situaciones de abuso que habían experimentado. El ministerio Público Fiscal comenzará a investigar.

A partir de las publicaciones en redes sociales de casos de abusos cometidos contra muchas jóvenes sanjuaninas se encendió la polémica.

Los testimonios hablan de todo tipo de acosos, manoseos, situaciones de violencia y abusos por parte de hombres que fueron identificados con nombre y apellido y hasta con fotos. Los comentarios siguieron sumándose y más denuncias salieron a la luz sobre situaciones muy complicadas que habían vivido estas chicas en diferentes momentos y lugares de la provincia.

A raíz de estas publicaciones que comenzaron a viralizarse en el perfil de una joven, el ministerio Público Fiscal encargó a ANIVI y CAVIG la investigación de estos mensajes para saber si se constituye delito.

El Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, emitió una resolución en la que dispone la siguiente: “Requerir a los fiscales coordinadores que ordenen una investigación preliminar, a fin de individualizar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas en relación a los hechos de publica difusión mediante los que se ha ventilado un escrache masivo a jóvenes de San Juan por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de distintas mujeres e nuestro medio.

Dra. Sofía LLoveras: “Algunos hechos serán denunciados”

La doctora Sofía Lloveras, quien está asesorando a una de las denunciantes ratificó que no se está cometiendo ninguna clase de delito al viralizar estas situaciones. “Las chicas que están viralizando y contando sus situaciones traumáticas vividas son solamente victimas que están visualizando su parecer”, dijo.

“La Justicia recién está instruyendo una investigación, entiendo que se van a contactar con las víctimas. Algunos hechos serán denunciados y otros no, algunas víctimas querrán transitar el camino de la Justicia, otras no querrán hacerlo y esa es una decisión de ellas y es respetable”, añadió.

Sobre porque las jóvenes decidieron expresarse por las redes, la profesional indicó que a su parecer la razón radica en que “juzgamos a las victimas”.

“Solo entre pares se sienten contenidas … por eso lo hacen en las redes, es su lugar, ahí son ellas mismas y no sienten vergüenza”, concluyó.

Lic. Mariela Serra Mestre: “Tenemos que ser cuidadosos con las condenas sociales”

La profesional indicó que “esta situación que nos atraviesa como sociedad tiene dos partes a analizar”. “Por un lado la persona que denuncia que siente que la única forma de expresar su dolor es través de las redes porque es el lugar donde mas alcance tiene. Vivimos en un país con libertad de expresión pero siempre estos derechos hay que usarlos con muchísimo cuidado en especial con las redes sociales.

Es importante al momento de hacer una exposición tener las pruebas suficientes para corroborar la acusación y lo mas satisfactorio sería hacerlo en la vía legal.

La responsabilidad de los adultos es rodear a los adolescentes con una actitud de escucha para que los chicos puedan hablar y acompañarlos”, expresó.

“Por el otro lado, están los chicos que son acusados, para quienes la condena social es muy fuerte. Los adolescentes tienen autonomía y saben que cuando actúan hay una consecuencia, entonces se tienen que empezar a hacer cargo. pero lo doloroso es cuando las acusaciones carecen de pruebas y se expone al adolescente a la sociedad que juzga. Pasa de ser victimario a victima”, añadió.

“Esta situación me parece que no favorece a nadie. Si bien la condena social es muy dura pero no termina en sentencia. Lo más importante es que se respete el derecho de expresión pero buscar otras formas para que se pueda vehiculizar esta denuncia para que si hay un responsable sea la justicia la que diga como se va a reparar”, aseguró.

“Tenemos que ser cuidadosos con las condenas sociales sobre todo con los adolescentes que tienen mucha vulnerabilidad. Sugiero siempre pedir ayuda de recursos legales y emocionales, se debe trabajar con ambos”, concluyó.

