Los enojos que llevaron a Diego Maradona a no jugar en River. El Millonario comenzó las gestiones para incorporarlo. Diego quería ir al club de Nuñez, pero algunas situaciones que no le agradaron lo impulsaron a elegir a Boca Juniors.

Escribe: Eduardo Merino

Sábado 5 de mayo de 1980. Estadio Monumental. Argentinos le ganó a River 2 a 0, con dos goles de Diego Maradona, la figura del encuentro. Finalizado el partido, Aragón Cabrera, presidente Millonario, convocó a la Comisión Directiva y acordó comenzar las tratativas para incorporar al Diez del equipo de La Paternal. Ese día, el operativo “Maradona a River” se puso en marcha.

Solamente separaban a Maradona de River los 10 millones de dólares que pedía el presidente de Argentinos, el excabo del Ejército, Próspero Cónsoli, títere del verdadero mandamás del club, Carlos Suárez Mason, uno de los hombres fuertes de la dictadura militar argentina.

Barcelona, el otro interesado en el “Pelusa”, estaba impedido de llevárselo por la normativa impuesta por la AFA que establecía que los jugadores de la Selección no podían ser vendidos al exterior hasta después de la Copa del Mundo de España de 1982.

Más allá de la traba económica, las negociaciones siguieron avanzando, porque Maradona, pese a lo que declaró muchos años después, estaba dispuesto a jugar en River. Los dirigentes Millonarios le proponían a sus pares de La Paternal seis millones de dólares, más dos jugadores a elegir entre Leopoldo Luque, Pablo Comelles, Héctor López, Luis Landaburu, Pedro González y Alfredo De Los Santos.

Las negociaciones comenzaron a acelerarse a principios de 1981. River quería que Maradona se incorporará rápido al plantel para ir en busca del principal objetivo de ese ciclo que encabezó Labruna: la tan esquiva Copa Libertadores.

El 17 de enero de 1981, el diario Crónica tituló: “Maradona aceptó pasar a River Plate”. Sin embargo Cónsoli señaló que “estaba al margen de eso que se habla”. Por otra parte, Pablo Abbatángelo, dirigente de Boca, metiéndose en la negociación entre Argentinos y River, expresó en El Gráfico: “Maradona quiere jugar en Boca”.

A principios de febrero, en la misma revista y en alusión a las declaraciones de Abbatángelo, Maradona declaró: “Yo nunca dije que quiero ir a Boca. Es muy remanido eso de que soy profesional y juego en cualquier lado, pero es la verdad. Si Argentinos me vende a Ferro y nos ponemos de acuerdo, yo juego en Ferro”.

Mientras las declaraciones iban y venían, el representante de Diego, Jorge Cyterszpile, le pidió a Aragón Cabrera 250.000 dólares anuales para el crack, una cifra que superaba ampliamente la que ganaban las figuras de River como el Pato Fillol, Daniel Passarella y Norberto Alonso. El presidente Millonario rechazó de plano el pedido.

Más allá de que la negociación no prosperaba, River invitó a Diego a presenciar y entregar los premios del mundialito infantil que organizó. Sentado en el palco oficial del Monumental junto a su novia Claudia y algunos familiares, ese 4 de febrero, Maradona no fue muy bien recibido por algunos dirigentes e hinchas por ese ir y venir en las negociaciones y el coqueteo que había comenzado con Boca.

En los pasillos del estadio, en una nota para la TV, Diego expresó: “Lo de River quedó muerto por el ofrecimiento de Aragón Cabrera de ganar lo mismo que Fillol y Passarella, que son los que más ganan. Y yo le dije que no tengo problema de que ellos ganen más, pero yo quiero lo que pido. Tenía la ilusión de ir a River, pero Aragón Cabrera me la derrumbó. Ahora está lo de Boca”.

Si ese día, Diego se fue caliente del Monumental, tres días después, el enojo del Diez con River superó todos los límites. El 7 de febrero, en Mar del Plata, Argentinos enfrentó a River por el Torneo de Verano bajo una torrencial tormenta.

Esa noche de verano, Maradona no la tocó. El responsable fue Merlo, que lo borró de la cancha, muchas veces con pierna fuerte. Y cuando Mostaza no pudo, sus compañeros, con algún golpe desmedido, le hicieron recordar a la joven estrella las exigencias económicas que planteó, algo que no cayó bien en el plantel de River. Para colmo, el Millonario ganó 1 a 0 con gol del “Beto” Alonso, el Diez de River.

A Maradona no le gustó como lo trataron afuera y dentro de la cancha. Lo que ocurrió en esos primeros días de febrero fue el detonante para que Diego se comenzara a alejar de River. A esto se le sumó que Labruna, técnico del Millonario, declaró que para él no era un jugador imprescindible.

Todas estas causas llevaron a Diego a buscar otros rumbos y elegir Boca, club al que se incorporó el 18 de febrero, pese a que su intención, desde un primer momento, era jugar en River.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!