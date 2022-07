Los deudores del IPV ingresarán al veraz ¿cuántos y cuándo?

El Instituto puso en marcha un proceso histórico de recupero de deudas. Se intimaron a 9 mil familias y hubo pico de recaudación y de interés de adjudicatarios para ponerse al día. Hay un plan de refinanciación vigente.

Por Vanesa Olivares

El IPV puso en marcha con Veraz un importante proceso de recuperación de cuotas para que los adjudicatarios que adeudan montos se pongan al día.

En este sentido, se intimaron unas 9 mil familias y de ellas 2 mil ingresarían al registro de deudores de Veraz, de no cumplir con el último plazo que se les da para normalizar su situación.

Así lo explicó la subdirectora del Instituto Provincial de la Vivienda, ing. Daniela Cangialosi a Zonda Diario.

“Este año se enviaron unos 26 mil deudores del IPV a Veraz. Ellos evaluaron quienes estaban en condiciones de pagar y tomaron las 9 mil familias. Se hicieron 3 0 4 intimaciones y vino una gran cantidad de gente al IPV”, indicó la funcionaria.

Por ello n enero y febrero hubo recaudación récord.

“Mucha gente vino y pago de contado la deuda y muchos hicieron refinanciaciones para que la deuda pudieran ponerla en las siguientes cuotas. Tuvimos un 60 o 70 % del recupero”, agregó.

Sin embargo, el proceso no termino allí y hubo familias que no respondieron a los requerimientos de pago ni se acercaron por el Instituto. Estas serán ahora las que pasarán al Veraz.

“A partir de agosto van a ir ingresando en etapas porque la idea es darles 30 días para que paguen hasta el efectivo ingreso”, indicó.

Pero estas intimaciones tuvieron a la vez un efecto en quienes no poseían una deuda abultada con el IPV y se acercaron igual a regularizar la situación.

“Hubo muchas otras familias que se acercaron buscando opciones de pago y en general se mejoró el recupero de lo que venía antes. En enero y febrero fue más del 60% por

fuera de los que se intimaron así que tuvimos una respuesta buena del resto”, informó.

Cangialosi aseguró que las intimaciones del Instituto Provincial de la Vivienda continuarán.

MONTOS DE CUOTAS

Las cuotas más altas rondan los $10 mil pesos. Se van reajustando cada 6 meses. “Es importante que las familias recuerden que la cuota se mantiene fija por 6 meses siempre y cuando se pague en termino y con un índice de varios meses para atrás”, agregó Cangialosi

REFINANCIACIÓN

En el área de Gestión de Cartera del IPV, entre piso del Centro Cívico, se informa la deuda y la forma de ponerse al día con la misma. El plan vigente consiste en pagar el 20% de la deuda y el otro 80% se refinancia en las cuotas que les quedan por pagar. Siempre con la obligación del débito automático en cuenta.