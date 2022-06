Federico Funes periodista de Deportes de Zonda Diario cuenta que recibió con mucha alegría la noticia de que iba a ser padre y los desafíos de la crianza de sus dos pequeños Pedro y Lucas.



“Era algo muy esperado. Lamentablemente la primera vez no llegó a su término el embarazo y lo perdimos. Los siguientes fueron igual, con felicidad, pero con un poco de miedo por eso quizás. Pero siempre con emoción porque era algo que planeamos y que anhelaba vivir. Hoy Pedro tiene 7 años, Lucas 5 y son mi vida”.

“Siempre quise poder compartir cosas, enseñarles mis experiencias. Acompañarlos en todo, desde ir a la cancha juntos hasta llevarlos al colegio, y estar con ellos en lo más que se pueda. Obviamente, muchas veces no se puede, por tiempos y porque hay que saber darles espacios con sus cosas, sus actividades deportivas y sociales. Pero siempre imaginé ser un padre presente y muy metido en todo y creo que en parte lo estoy logrando, no sé si bien, pero que estoy, estoy”, asegura.

“Estoy convencido de que los desafíos no terminan nunca. También que cada vez es más difícil y no sé si estamos preparados para todo. De todas formas, pienso, y sobre todo viendo a amigos o gente de mi entorno, que lo más complicado será en la adolescencia y en la juventud. Eso sí que será complicado, sé que será así, por eso prefiero decirles las cosas ahora que no me pueden discutir mucho”, concluye.