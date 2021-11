Los datos nunca duermen

Cuántos datos se generan cada minuto?

La pandemia aceleró exponencialmente la cantidad de datos que se generaron en internet, pero no sólo esto, sino cómo nos relacionamos unos con otros hasta cómo nos comprometemos con las marcas, organizaciones, partidos políticos y el mundo digital.

Al mismo tiempo, transformó la forma en que comemos, trabajamos y cómo nos entretenemos. Cada una de estas actividades, en la medida que lo hagamos digitalmente, dejan huella, dejan datos.

¿Por qué es importante saber esto?

A continuación vas a poder identificar la cantidad de datos que se generan en algunas de todas las redes sociales que existen, a modo de referencia. Los datos están expresados por cada minuto en internet, lo que lo convierte en algo todavía más sorprendente.

Más de 44 millones de transmisiones en vivo se visualizan en Facebook, más de 6 millones de personas compran al menos un producto online, casi 6 millones de búsquedas se realizan en Google, más de 65 mil usuarios suben al menos una foto/ video a Instagram. Y para cerrar, casi mil nuevas reuniones de Zoom comienzan, cada minuto.

Podemos debatir sobre si la cantidad, hace a la calidad, que amerita debate aparte. Lo que si estamos seguros es que este número sólo crecerá de ahora en más, en un mundo donde el 92,6% de la población tiene acceso a internet a través de dispositivos móviles, de acuerdo a la reconocida consultora estadística Statista, donde además aclara que para el fin de este año habremos acumulado 79 zetabytes de información, en otras palabras, serían unos 548.611.111.111.111 diskettes… difícil de sólo imaginarlo.

¿Cuál es el mayor desafío?

A medida que el mundo cambia, las empresas también deben cambiar, y eso requiere no sólo ser conscientes d elamimportancia que tiene nuestra presencia online, la interpretación de estos datos, sino de ser protagonistas y empezar a crearlos, manipularlos y aprender en base a ello.

Considerando la cantidad de impulsos que recibe la audiencia en internet a cada minuto, lo que debemos revisar es qué mensaje le estamos enviando. ¿Estamos aportando algo valioso a la conversación, o sólo estamos tratando de quedarnos con algo de su atención con la única intención de recibir algo a cambio? Estamos en la era de educar, de acompañar, de brindar valor.

Debemos construir una estrategia de comunicación que nos permita establecer vínculo estrecho con nuestra audiencia y no lo lograremos si sólo queremos recibir algo de ella. No se trata de vender, se trata de comunicar, de atraer, de brindar valor. Luego, el resto será posible.

