Los contagios hacen mella en todos los sectores de SJ. La tercera ola está produciendo numerosos inconvenientes en los diversos ámbitos de la provincia por la gran cantidad de ausentismo laboral provocado en el personal que se infecta con el virus, debe aislarse y ser reemplazado.

Escribe: Omar Andrada

El crecimiento exponencial de casos de contagios de Covid – 19 que se ha dado en los últimos días, disparó también el ausentismo laboral que provoca el aislamiento de los trabajadores y su reemplazo. Esto es algo que afecta a todos los rubros y sectores en la provincia.

Estas consecuencias se padecen por ejemplo, en el expendio de combustible, que en este caso se debe a múltiples factores según comentó a Zonda Diario Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de SJ.

Es que en algunas estaciones de servicio ayer había faltante de combustible y explicó que “uno es el factor pandemia que ha hecho difícil la logística porque hay muchos choferes de transporte que se han contagiado y no son fáciles de reemplazar porque son técnicamente choferes de carga peligrosa que necesitan de una capacitación especial”.

Agregó que por otro lado, “en ésta época se desvía mucho combustible a la Costa Atlántica y como el producto que se ha destinado a la Argentina es poco con respecto a la demanda no alcanza a cubrir ésta, si bien es cierto que no hay desabastecimiento”, aclaró.

Amplió que esto tiene que ver con que “al no aumentar el precio, las petroleras toman la decisión solamente de cumplir con la ley de abastecimiento, esto es cubrir los cupos establecidos, y no en función del mercado porque lo venden al exterior en dólares”. Acotó que “el gobierno no deja que se descomprima el precio en función de todas sus variables, como el aumento del crudo, del dólar o los biocombustibles y la inflación. El mayor problema es el congelamiento del precio que hace que a las petroleras no les convenga venderle a la Argentina”, aseguró.

Los problemas derivados de la escalada de contagios de Covid -19 se replicaron en todos los sectores productivos.

Bernardo Turcumán, Secretario de la Cámara Expendedora, aseguró que “hay estaciones de servicio que en turnos de 6 personas, actualmente hay 3 infectados”.

Indicó además que en el caso de las empresas de transporte de combustible el problema se agrava porque “un chofer de carga peligrosa, como lo es la del rubro, necesita una capacitación de 6 meses, distinta por ejemplo a la de los de transporte de pasajeros que es mucho menor”.

Pero no es el único afectado, Dino Minozzi, titular de la Federación Económica de San Juan informó que el nivel de inasistencia está entre un 15 y 30% según la actividad.

Aseguró que “es muy difícil la situación porque hay actividades como la industrial y de seguridad que es muy complicado reemplazar al personal, más allá de lo que cuesta porque es un problema de plata y capacitación”.

Lectores de Zonda Diario expresaron preocupación porque en áreas de servicios, como por ejemplo, el de correos deben ir a retirar los envíos postales o de productos que se adquieren vía intenet a los locales personalmente debido a los contagios en las personas que se encargan de llevarlos a los domicilios (los carteros).

También los trabajadores de coches de alquiler como taxis y remises denunciaron gran cantidad de ausentismo.

Hay estadísticas extraoficiales que hablan de promedios muy altos de contagios, por ejemplo, de una planta de personal de 45 personas ya hubo 13 en lo que va del año.