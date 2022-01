Los contactos estrechos vacunados y sin síntomas no tendrán que hacer aislamiento. El ministerio de Salud confirmó que los contactos estrechos que no tengan síntomas y cuenten con el esquema completo de vacunación, no deberán aislarse.

El ministerio de Salud de la Nación resolvió, luego de una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que a partir de ahora cambiarán las directivas para las personas que son contacto estrecho de pacientes positivos de coronavirus.

En concreto, no deberán aislarse quienes no presenten síntomas y además tengan el esquema completo de vacunación.

La medida llega pocos días después de que el Gobierno redujera los días de aislamiento tanto para los casos positivos como también para los contactos estrechos, siempre que estuvieran vacunados. Ahora, luego del pedido empresarial dado el alto porcentaje de ausentismo que se registró en las última semanas, se confirmó que ya no habrá confinamiento para los contactos estrechos que cumplan con lo pautado.

No deberán aislarse quienes hayan estado en contacto directo con un paciente positivo de coronavirus, siempre y cuando no presenten síntomas y se hayan aplicado al menos dos dosis de la vacuna, sumado a que esa segunda dosis haya sido colocada dentro de los últimos cuatro meses.

De todas formas, serán los gobiernos de cada provincia los que decidan si ejecutan la medida o siguen con el aislamiento tal y como viene, ya que del Cofesa lo que se define es “una recomendación”.

Repaso

Carla Vizzotti, ministra de Salud, explicó en una entrevista radial que se definieron tres escenarios diferentes que contemplan todas las posibilidades. El primero tiene que ver con las personas no vacunadas, que deben seguir realizando el aislamiento “como siempre”.

El segundo está destinado a los que tienen el esquema primario completo, ya sea con una, dos o tres dosis, desde hace menos de cuatro meses o hayan tenido covid dentro de los últimos tres meses. En ese caso, “en función de la definición de las provincias podrán tener más flexibilidad en el aislamiento y se les podrá recomendar hacer un test entre el tercer y el quinto día”.

En tercer lugar están las personas que tienen el esquema completo con el refuerzo hace menos de cuatro meses. “El riesgo es muchísimo más bajo, por lo que se recomienda exceptuar el aislamiento”.

De todas formas Vizzotti dijo que “la recomendación es que todas las personas que son contactos estrechos asintomáticos minimicen las actividades sociales, que es donde la evidencia demuestra que se producen la mayor cantidad de los contagios”.