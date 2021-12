Los celulares que quedarán obsoletos a partir del 1 de enero son varios. Conocé que marcas quedarán en desuso.

Estos modelos de celulares ya no servirán porque su sistema operativo no recibirá más actualizaciones, por consiguiente, las aplicaciones no funcionarán y tendrán mayor posibilidad de sufrir ataques cibernéticos.

Para el 1 de enero una serie de modelos de celular quedarán en desuso a causa de su viejo sistema operativo.

Ocurre que no recibirán más actualizaciones para su sistema , lo que provocará que el resto de las aplicaciones a instalar como Whatasapp, por ejemplo, dejen de funcionar por no poder mantenerse actualizadas.

Por otra parte dejarán de recibir los parches de seguridad provocando que sean más vulnerables a ataques cibernéticos.

Esto será para los sistemas operativos Android 2.3.7 o versiones inferiores y en el caso de Apple, el iOS 10.3.4 también dejará de funcionar definitivamente en 2022.

La única solución para esto es cambiar el teléfono por otro que sea menos antiguo.

La lista de celulares que dejarán de funcionar en 2022

Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite . Samsung Galaxy Trend II . Samsung Galaxy S3 mini – Samsung Galaxy Xcover 2 . Samsung Galaxy Core – Samsung Galaxy Ace 2 –

LG: LG Lucid 2 – LG Optimus F7 – LG Optimus L3 II Dual – LG Optimus F5 – LG Optimus L5 II – LG Optimus L5 II Dual – LG Optimus L3 II – LG Optimus L7 II Dual – LG Optimus L7 II – LG Optimus F6 – LG Enact – LG Optimus L4 II Dual – LG Optimus F3 – LG Optimus L4 II – LG Optimus L2 II – LG Optimus F3Q.

Apple: iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 4S (8 GB), iPhone 5 y iPhone 5C

Huawei: Huawei Ascend G740 – Huawei Ascend Mate – Huawei Ascend D2

Otras marcas: Archos 53 Platinum – HTC Desire 500 . Caterpillar Cat B15 – Sony Xperia M – Wiko Cink Five – Wiko Darknight – – ZTE Grand S Flex – Lenovo A820 – ZTE V956 – UMi X2 – Faea F1 – THL W8 – ZTE Grand X Quad v987 – ZTE Grand Memo.

Fuente: Cadena3