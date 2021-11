Los caza-ovni de San Juan

Desde hace nueve años se dedican a mirar el cielo y a grabar todo tipo de sucesos extraños.

Tres amigos, amantes de ufología (palabra formada a partir de las siglas UFO, Unidentified Flying Object, OVNI en español) decidieron salir a mirar el cielo en busca de ovnis. Al principio sin instrumentos, luego empezaron a investigar el fenómeno más a fondo “porque la ufología tiene muchas ramas, espiritual, técnica, científica”, explicó Jorge Pérez, uno de esos tres iniciadores pocitanos junto a Eduardo y Ramón Flores.

En una de sus salidas a comer un asado en la montaña, empezaron a ver ciertos fenómenos que les llamaban la atención y pensaron registrarlos. “Era un objeto que en un principio cayó como un meteorito, con la forma como la semillita de un melón. Comenzó a caer, pensamos que era una estrella fugaz, se empezó a frenar y dejando una estela bien marcada hizo como un looping, una vuelta y volvió a salir al espacio. Nos volvimos locos porque a eso una estrella fugaz no lo hace. Nos quedó siempre la intriga de qué había sido y la idea de empezar a investigar y meternos en el tema”, contó Jorge Pérez.

“Tenemos un grupo de whatsapp de alerta, es para el caso en el que pase algo”, agregó Sebastián Murúa, otro de los integrantes. “A nivel nacional tendremos alrededor de 200 personas porque tenemos gente en Córdoba, Buenos Aires, Chaco, es impresionante cómo ha ido creciendo en estos años”, agregó Jorge.

A la sigla OVNI se la liga con la vida extraterrestre, hace referencia a Objetos Voladores No Identificados, y esto es lo que Guardianes busca. “No filmamos aliens. Simplemente registramos sucesos anómalos en el cielo. Lo que se sube para que la gente vea son objetos que realmente no se han logrado identificar. Tenemos un montón de programas de seguimiento satelital que nos permiten confirmar que no sea un satélite, ni una estación espacial ni restos de cohetes de lanzamiento”.

Tecnología de punta

Para realizar estos registros, aseguran que cuentan con la mejor aparatología de Latinoamérica. “Tenemos un equipo de visión nocturna único en Sudamérica con la posibilidad de filmar en la noche cosas que otras cámaras no podrían. Si a nuestros videos los grabaras con cualquier otra cámara no verías más que una o dos estrellas grandes, a la imagen la multiplica 35 mil veces tres veces, hace que el cielo se vea impresionante”.

Para sumarte a Guardianes, podés escribirles a través de la Fanpage de Facebook: Guardianes del Cielo Cuyano.

DEVELAN EL MISTERIO DE UNA DÉCADA

Hoy hay más de 200 personas de todo el país que conforman Guardianes del Cielo Cuyano que prontamente tendrá su aval legal en la provincia.

El año pasado, el grupo develó un misterio que duró alrededor de una década.

Se trataba de objetos dobles que se veían surcando el cielo argentino y que no aparecían identificados como satélites en las aplicaciones. Los especialistas locales se unieron con expertos de Buenos Aires, a través de un video en vivo por YouTube en donde dieron a conocer los resultados del informe.

DÓNDE VER MEJOR LOS OVNIS

“San Juan está rodeada de cerros y montañas que son ideales para ver OVNIS. Al oeste está la Sierra de Zonda y la precordillera, al norte está El Villicum, al este el volcán geotérmico medio dormido Pie de Palo y hacia el sur el Cerrillo Barboza y parte de Pedernal”, coinciden los Guardianes.

Más allá de esos lugares referentes de los cuatro puntos cardinales, también hay reconocidos espacios que por distintas características de la zona, son especiales para la observación. “La Pampa del Leoncito de Barreal y el Dique Cuesta del Viento también son dos terrenos en los que si mirás, seguro encontrás algo”.