Los beneficios de la vitamina C

La vitamina C funciona como una importante vitamina antioxidante, y participa en el metabolismo del ácido fólico, hierro, carbohidratos, lípidos y proteínas, por ejemplo. Estimula la producción de colágeno en la piel, disminuyendo la flacidez, aumentando su firmeza y elasticidad.

Tiene una función especial en el funcionamiento del sistema inmune ya que protege a las células en procesos inflamatorios, además de que es esencial para el buen funcionamiento de los glóbulos blancos, eliminación de virus y bacterias, y cicatrización de heridas.

Los individuos sanos por lo general no necesitan la suplementación de vitamina C, ya que puede adquirirse fácilmente a través de una alimentación variada y equilibrada. Nuestro cuerpo no produce vitamina C por sí mismo y tampoco la acumula, por lo que necesitás aportársela cada día.

Los adultos sanos necesitan una media aproximada de 80 mg al día. Pero si sos fumador, estás pasando por una época de estrés o practicás mucho deporte, debés aumentar la cantidad diaria de vitamina C en 35 mg adicionales .

Lo ideal para mantener la cantidad de vitamina C de los alimentos es consumir las frutas, vegetales y los jugos frescos. La vitamina C se disuelve en el agua al cocinar los alimentos como el brócoli por ejemplo, disminuyendo su concentración, y las elevadas temperaturas también puede destruirla.