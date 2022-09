“Los argentinos no nos merecemos dirimir ideas por el uso de las armas”

El Gobernador y presidente del PJ sanjuanino cerró la jornada de reflexión tras el ataque a la vicepresidenta con un multitudinario acto en la sede del partido. Analizó con la militancia el impacto del ataque a Cristina Fernández de Kirchner.

Este viernes, el presidente decretó feriado nacional tras el intento de asesinato la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, el Gobernador desarrollo una ajetreada agenda de actividades en pos de fomentar la reflexión sobre el hecho que paralizó al país. Cerró la jornada en la sede del PJ donde llamó a la militancia a reflexionar sobre la importancia de que se respeten las instituciones y afirmó que el ataque a CFK no es solo el ataque a una persona, sino “el ataque a una institución”.

En el acto estuvo presente toda la militancia y sus agrupaciones, también los funcionarios del Gobierno que proceden del PJ local.

“Es necesario, por el rol de los partidos políticos en este orden democrático que hemos alcanzado desde 1983, de manera ininterrumpida hasta la fecha, que nosotros, que somos el partido político más representativo e importante, no solamente de San Juan, sino de la Argentina, que nos convoquemos a realizar una profunda reflexión por este atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación”, contextualizó Sergio Uñac en la apertura de su discurso.

Luego destacó que “no cabe duda que el pueblo argentino ha sufrido con la muerte de muchos compatriotas por no entender que pensar distinta, significa tener puntos de vista distintos sobre una realidad. Eso nos puede convertir circunstancialmente en adversarios, pero nunca en enemigos”. “La patria argentina no tiene enemigos”, aseveró el presidente del PJ sanjuanino.

En este sentido remarcó: “nadie va a negar que nosotros somos parte del proyecto político que dirige Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Pero CFK es vicepresidenta de la nación elegida por el voto popular y por ende, es la representante de una institución de las más importantes que tiene la República Argentina. Por eso, es importante que podamos decir que nunca más una desinteligencia en las ideas o una no correspondencia en la expresión más innata en la política argentina, nos lleve a dirimir esto por medio de las armas. Para eso están las urnas”.

Un ataque a una institución

“Sin importar el nombre personal, es un ataque a la vicepresidenta y, por ende, un ataque a una institución de nuestro país y debemos recordarlo con un día triste. Los argentinos no nos merecemos dirimir ideas por el uso de las armas”, aseguró Uñac.

Las verdades peronistas

Uñac cerró su discurso recordando una de las “verdades peronistas” que formuló Juan Domingo Perón: “Perón le dijo a toda la patria que nosotros, que pensábamos desde lo más profundo, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, nos animábamos a decirlo y lo vamos a repetir más que nunca: para un argentino no hay nada mejor que un argentino”.