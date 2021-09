“Los árbitros sí sabían de la prueba física”

Sostuvo el presidente de la Comisión de Neutrales Guillermo Sánchez, quién además se hizo cargo de la designación, “convoqué a los árbitros que no superaron la prueba, porque no tenían más jueces para el fin de semana”.

Guillermo Sánchez, presidente de la Comisión de Neutrales de la Liga Sanjuanina de Fútbol, dialogó en exclusiva con Zonda Diario sobre la polémica que envuelve a los árbitros.

“Yo me hago responsable de que puse a todos los árbitros e incluso los que no aprobaron, porque sino no iba a tener gente para el fin de semana. Además faltan tres fechas y no iba a exponer a algunos chicos de la B”, explica.

El jueves pasado los árbitros de la Liga Sanjuanina de Fútbol fueron sometidos a una prueba física, que pidió un consejero de uno de los clubes.

La nota fue firmada por el presidente Oscar Cuevas y avalada por el Consejo. Varios la aprobaron y otros no. Algunos se negaron a realizarla aduciendo que desconocían la orden, mientras que el resto pudo estar presentes por cuestiones laborales.

La polémica surgió, porque aquellos que no pasaron el examen igual fueron designados.

Uno de los implicados Sebastián Preziosa, dijo que no hubo un comunicado oficial en el Boletín y Sánchez le respondió, “El lunes de la semana pasada un consejero pidió que el jueves siguiente se le realizara una prueba física a los árbitros. Se hizo la moción del pedido y estando los dos sindicatos de árbitros presentes, o sea que sabían. Entonces inmediatamente después se mandó la nota a los grupos de árbitros

diciendo que el jueves se tomaba la prueba por determinación del Consejo. Todos sabían, porque están en los grupos”,

dejó en claro y agregó que el Boletín Oficial “recién salió el jueves en la noche, porque la reunión de la B se hace el martes y por ahí demora”.

El presidente de los Neutrales remarcó que “el jueves (por hoy) vamos a ver la decisión que tomamos, por lo que el Consejo nos dio la potestad para tomar una determinación sobre este tema”, cerró.

¡Aviso de Facebook para la UE!

¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!