Los anuncios de Matias Kulfas son de $3500 millones para San Juan

El ministro de Desarrollo Productivo resaltó el volumen de dinero que se pone en consideración para el desarrollo de San Juan. Esto ocurrió en el marco del lanzamiento de la Expansión Productiva y el encuentro “Productivo Federal”.

El ministro nacional encabezó el acto en la Sala Rogelio Cerdera del Centro Cívico junto al gobernador Sergio Uñac y al ministro de la Producción, Ariel Lucero.

El funcionario ante un número muy importante de referentes de la economía provincial, intendentes y dirigentes, manifestó que “con este encuentro estamos ratificando el trabajo cotidiano que se hace con la provincia. Desde el inicio siempre hemos trabajado así con el gobernador y su equipo. Todo esto es en beneficio del desarrollo productivo de la provincia de San Juan.”

Kulfas al hacer referencia a San Juan manifestó que “desde que iniciamos la gestión ya hemos desembolsado más de 8.800 millones de pesos y hoy venimos con unos 3.500 millones a seguir trabajando juntos”.

Kulfas hizo una retrospectiva y recordó que en 2019 vino a San Juan para el Día de la Industria y desde ese “momento con Hugo Goransky de la Unión Industrial tenemos un trabajo cotidiano y hemos hecho muchísimas cosas”.

Recordó que iniciaron la gestión “en un contexto dificilísimo con un sector productivo que estaba muy mal en todo el país; con industriales que tenían como principal problema el poder financiarse- con tasas de interés del 90%-; para poder pagar los sueldos; baja del consumo y con una demanda externa caída. En ese momento el tema era ver como revertir un proceso de desindustrialización que se estaba produciendo”. Al profundizar en sus conceptos cargo contra la gestión anterior al decir que “veníamos de un proceso donde en 46 meses se había destruido al sector industrial. En este contexto habían desaparecido 169 mil puestos de trabajo en Argentina y habían 25 mil pymes cerradas.”

Para peor en este contexto “100 días después llegó la pandemia”.

Por ello, “volver en 2022 es muy positivo, tenemos una economía que está creciendo y creando empleos”. De hecho Argentina tiene el menor nivel de desempleo de los últimos seis años.

El funcionario nacional remarcó que este contexto económico está sacando a argentinos de la pobreza “2.2 millones salieron de la pobreza en el último año”.

De acuerdo a Kulfas en la Argentina de hoy “se está reduciendo la desigualdad, con un sector industrial que tiene un perfil tecnológico muy claro, donde se crean todos los meses 1000 empleos en la economía del conocimiento. Se han creado 56 mil empleos en el sector industrial”. Ante esto remarcó que “los problemas que tenemos hoy ya no son más pagar la quincena o si la empresa tiene que cerrar o no. Sino los problemas están en como conseguir más insumos, mas financiamiento para seguir produciendo y aumentar la capacidad productiva”.

Sobre los problemas de coyuntura remarcó que son positivos, “en un mundo difícil donde faltan insumos, la pandemia genera desbalances y la guerra de Ucrania nos trae dolores de cabeza”.

Pero “acá estamos porque creemos en la Argentina de la producción y el trabajo. Esta es la forma de ponernos de pie y es lo que queremos destacar”.

Kulfas aseguró que “Argentina tiene que salir del pensamiento binario del todo te lo da el Estado o el Estado no sirve y todo tiene que ser del sector privado. Si logramos una buena conjunción ahí está el camino para el desarrollo”.

También “si logramos salir de otras ideas binarias, o desarrollamos la minería o cuidamos el medio ambiente. Hay que hacer buena minería cuidando el medio ambiente, desarrollando los proveedores en todas las áreas”.

La inflación como problema

El ministro sobre este problema nacional remarcó que “es un problema que viene de muchos años y se agravó en las últimas semanas con la guerra de Ucrania que generó muchos disturbios en el mundo. Estamos en el momento de la mayor inflación mundial”.

Agregó que “la inflación la vamos a resolver organizándonos en lo económico, en lo político y social”.

Kulfas sostuvo que “hay ideas que dicen que primero hay que estabilizar para poder crecer. Nosotros pensamos que hay que crecer para estabilizar. Si lo hacemos desarrollamos nuestra estructura productiva, generamos más exportaciones y vamos a tener las divisas que necesitamos para equilibrar nuestra macroeconomía”

Por un plan productivo de San Juan

En esto “queremos tomar el plan productivo de San Juan, con todas las herramientas productivas que tenemos. Hemos puesto más de 150 medidas de política industrial y lo que nos pasa es que nos preguntan todos como es. Por ello hemos comenzado a recorrer el país, explicando cada uno de los programas y políticas para que se puedan adaptar a cada una de las necesidades de la Argentina”. Es por ello que consideró muy importante la articulación de políticas nacionales, provinciales y municipales.

Sobre Josemaría

Kulfas tuvo un párrafo especial para el proyecto minero de Josemaría y por la aprobación de la DIA felicitó al gobernador. “Ahora tenemos que ver como hacer para que este proyecto represente el desarrollo para San Juan. Que también sea para el desarrollo de cientos de pymes y de toda la Argentina porque el proyecto va a impactar en todo el país.

Sobre el impacto positivo de la minería remarcó que “hoy tenemos una de las oledas más importantes de la historia en inversiones mineras. Tenemos más de 4.200 millones de dólares en inversiones en litio y también está la inversión en cobre”.