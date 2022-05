Los alimentos que más aumentan son los de consumo masivo

Laura Vera, titular de la Asociación Amas de Casa del País filial San Juan, manifestó su preocupación por como están creciendo el costo de la canasta básica y de que manera afecta a los sanjuaninos de menores recursos.



“Se complica día a día porque los alimentos aumentan y aquellos alimentos que más aumentos tienen son los de consumo masivo”, advierte Vera en diálogo con Zonda Diario.

En este contexto, explica que “hay productos que faltan en góndola y qué son claves para una buena nutrición. También el tema de las marcas ha pasado a ser una gran preocupación”.

Además, Vera indica que “los Precios Cuidados, acá en San Juan no tienen una llegada a los sectores que más lo necesitan”.

“En particular nos hemos enfocado en mirar cómo afectan estos aumentos en los sectores más empobrecidos de los trabajadores. Hemos notado que en los hogares más humildes, la mayoría del gasto va destinada a los alimentos. Día a día, las familias comen cada vez peor porque tienen que estar eligiendo que hacer, si pagar servicios básicos o comer. Ni hablar de los que pagan alquiler”.

De acuerdo al relevamiento realizado en el mes de Abril la CBA llegó en SJ a $47.500 un 6,5% comparado con marzo. Los alimentos que lideraron los aumentos continúan siendo los de consumo cotidiano aceites carnes harina huevos café. Así mismo, detectaron faltantes en aceite azúcar harina 0000. Pero eso no es todo, el problema lo vieron en como afecta la inflación a los sectores más vulnerables.