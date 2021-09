Lorga, un sentimiento de barrio

El cuadro de la Villa Nueva Argentina que milita en la Liguilla de Rivadavia, cumple hoy 42 años de vida. Uno de sus emblemas, Daniel Castro viajó al pasado y revivió los inicios del club de sus amores. Esta noche comienzan los festejos.

En el corazón de la Villa Nueva Argentina, en las calles Alpatacal y Loma Negra, se empezó a forjar la historia del Club Juvenil Lorga. El cuadro que milita en la Liguilla de Rivadavia, cumple hoy 42 años y lo festejó con muchas esperanzas de seguir creciendo.

Uno de sus máximos exponentes, Daniel Castro (54 años), viajó al pasado y narró la historia del club de sus amores.

“Al club lo crearon el Loro (Oscar Bolado) y el Gallo (Oscar Bolado). Y su nombre obedece a la abreviatura del apodo de sus dos fundadores. Ellos habían quedado afuera del club Renacimiento Sports y entonces decidieron formar su propio club. Ahí es donde nace Lorga”.

En el final de la calle principal, “había un baldío y allí estaba la cancha que daba a los fondos de los lotes y para el otro lado Usina. Era de tierra y tenía bastantes piedras. Había que jugar ahí. Los arcos eran de caño y las redes las tejía José Vega, un ex jugador. Después en ese baldío se construyeron casas”, sigue la historia.

Para él es algo más que un club, “es amistad, familia. Para es mí todo, no podría decirle cuánto significa para mí. Esto es un sentimiento casero, es mi club de barrio de toda la vida”, se emociona al iniciar su relato.

El “Culón” (así le dicen sus amigos) tiene muchos sueños, “nuestro objetivo es tener una sede y lograr la personería jurídica. Son los anhelos que tenemos para el futuro”.

En este fútbol amateur, de amigos y familia se hace todo a pulmón. “Hacemos rifas y vendemos pollos para recaudar fondos para la inscripción o para comparar lo que le haga falta al equipo. Por ejemplo las camisetas se las lleva un fin de semana cada uno para lavarlas y así hacemos con todo. Somos una familia”, expresa Daniel que siente orgullo en cada palabra que dice.

El equipo que viste los colores azules y negro cuenta con 65 jugadores que se reparten en tres categorías: libres, veteranos y maxi veteranos. “Los Veteranos juegan los viernes en la noche, los Libres los sábados y los Maxi los domingos al medio día”.

A lo largo de su historia la vitrina se fue llenando de títulos que hoy alzan su nombre entre los grandes de la Liguilla. “Perdí la cuenta, son muchos títulos los que logramos. Sobre todo en libres. Cada uno en su casa tiene trofeos”.

Daniel recordó uno de los goles más lindos que hizo en el cuadro de la Villa Nueva. “Fue en la cancha de Punta de Rieles y contra Alberdi, el clásico rival de toda la vida. Me acuerdo que le hice un gol de mitad de cancha a mi compadre y ganamos 2-1”.

También recuerda cuál fue el título más festejado, “una final de la Copa Challenguer ante Mariano Moreno en el 2003, fue cuando la Liguilla estaba en la calle San Miguel y Arenales. Ganamos sobre el final 3-2”.



Por el fútbol se hacen y se dejan cosas que solo los apasionados pueden entender.

“Una vez me acuerdo que tenía que llevar a mi señora al hospital Marcial Quiroga para hacerla atender. Justo esa noche, a las once, jugábamos con los veteranos. Era viernes. Me bajé del auto, le dije que me esperara. Fui a ver si había mucha gente haciendo cola para ser atendida. Volví y le dije mirá hay como 13 en la fila. Ella me dijo, no dejá hay muchos, vamos. Claro, ahí le mentí porque solo habían tres en la cola, pero si nos quedábamos no llegaba al partido”, larga entre risas Daniel que es metalúrgico.

El año que viene habrá elecciones para definir quién será la próxima comisión directiva. “Hoy hay un triunvirato, compuesto por Miguel Carrizo como presidente, yo como vice y Luis Carrizo el tesorero”, continúa.

En los cuadros de barrio nacieron grandes talentos del fútbol. Es el caso de Miguel Carrizo, ex jugador de Rivadavia y hoy en Del Bono, el “Gatito” Walter Toledo, capitán del Bodeguero, entre tantos que salieron del potrero de la Villa Nueva.

Para Daniel la máximo gloria de Lorga fue y será “Antonio el “Mono” Toledo”.

Lorga, el potrero de la Villa Nueva, cumple 42 años de historia.

SUS DOS FUNDADORES Y LEYENDAS

Los dos fundadores de Lorga peinan canas, pero aún viven para contar la historia del cuadro de la Villa Nueva.

“Lorga apareció en ese momento, justo cuando no había equipos en la Villa. Decidimos con un amigo fundar el club. Lorga es un orgullo y saber que continúa. A pesar que me alejé, contento de que los muchachos lo lleven adelante”, sostuvo José Araoz (67 años) uno de los fundadores del club de la Villa nueva Argentina.



En tanto que el otro creador, Oscar Bolado (61 años) agregó “Lorga significa juntarnos un grupo de amigos, compartir cosas buenas y divertirnos en la cancha”.

SUS COLORES

El Club Juvenil Lorga luce en su camiseta los colores azul y negro. “Elegimos esos colores para distinguirnos de los demás equipos de la Villa, fue solamente por ese motivo. Por ahí lo mezclamos con el blanco en algunas camisetas, pero sus colores originales son el azul y el negro”, manifestó Castro.