Looks Met Gala 2022

Los 10 mejores de la gala que se realizó en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York,

con la temática “En Estados Unidos: una antología de la moda”.

1. Kaia Gerber con un traje mágico

de Alexander McQueen.

2. Gigi Hadid la supermodelo llevó un look digno de la Met Gala firmado por Versace.

3. Kendall Jenner sorprendió con un imponente y gótico look Prada.

4. Blake Lively con una súper cola en tonos azul y champagne de Atelier Versace.

5. Sarah Jessica Parker no defraudó

y lo hizo de la mano del diseñador

Christopher John Rogers con un

impactante vestido blanco y negro.

6. Dakota Johnson, la actriz llevó un

look de inspiración rock and roll

diseñado por Gucci.

7. Bella Hadid la supermodelo llevó un diseño de Riccardo Tisci para Burberry.

8. Kim Kardashian dejó a todos boquiabiertos al llevar el mítico vestido que usó MarilynMonroe cuando le cantó Happy Birthday al presidente Kennedy.

9. Cara Delevingne una de las más atrevidas de la noche con un look de Christian Dior.

10. Ryan Reynolds con un verdadero look 100% masculino y con una elegancia

que combina a la perfección con una Met Gala, logrado por Ralph Lauren.