Lolys, la mamá influencer que la rompe en las redes sociales. La joven visitó los estudios de Zonda TV y participo del programa Dinámica informativa, donde dialogó con el periodista José González.

Agradecida por la invitación, Lolys Pintos contó cómo fue llegar a ser influencer.

“En principio por una casualidad. Surge un concurso que había que presentarse. Un concurso de Ricky Sarkany. Yo soy muy amante de la moda y dije bueno por qué nó? porque no me presento. No había un limite de edad así es que me presente.

Resultó que hubo más de 15 mil chicas que se presentaron . Obviamente que no quedé pero para llegar a ese concurso hice sesiones, hice una producción que después si bien el las paso en sus paginas y comunico quien había ganado y ahí surge el estallido.

Empiezan a contactarme ciertas empresas locales para ver si podía hacer publicidad de su local, de su ropa, de sus bikinis, carteras. Me ha tocado hacer varias publicidades”, dijo la joven.

Para complementar esta actividad que comenzó, Lolys estudió asesoría de imagen.

“Es mamá “no hay edad para las redes, para ser influencer. poder dividir el tiempo podes organizarte. Tengo mi hijo que se llama Benja de 8 años, me acompaña a todas las sesiones y mi marido también. Tomo esto como un trabajo que tiene una disciplina. me levanto, entreno. Me lo tomo seriamente para que salga bien, para que tenga cierto respeto lo que yo hago”, explica.

La influencer sanjuanina señala que el publico al que se dirige “es muy amplio aunque aclara que la siguen las mujeres de todas las edades.

Su incursión en las redes sociales fue en pandemia y asegura que nunca dimensionó la explosión que tenía eso que estaba haciendo.

“Me lancé como un sueño de participar en un concurso y surgieron los llamados”, dijo.

Además de seguidores en las redes, Lolys destacó que también tiene haters. “Los tengo. Hay personas que critican, personas que dicen comentarios que a lo mejor son desagradables. Pero me los tomo como de quien vienen. Gracias a Dios, los comentarios en su mayoría no son esos, son buenos”.

La joven lanzó oficialmente su pagina web durante la entrevista. “La dirección es www.soylolys.com ar van a encontrar asesoría de imagen y las alianzas con los locales de San Juan. Encontraron quien soy, a que me dedico, cuales son mis gustos y más”, contó.

Lolys se define solidaria por eso comentó que también publica temas relacionados a las necesidades de la gente.

Para su futuro inmediato, la influencer sanjuanina dijo que “mi objetivo es llegar a mas personas. Crecer en esto de la moda también. Participar y brindar mi servicio en los distintos desfiles que se realicen de asesoría de imagen y el día de mañana organizar publicidades”

“Como influencer tengo mucho cuidado con las palabras y los consejos porque nunca saber la persona que esta del otro lado. trato de brindar buenos consejos sin llegar a dañar a nadie. La gente quiere ver es tu día a día, quiere ver historias”, explica Lolys.

Para quienes deseen conocer a Lolys en sus redes pueden seguirla en Instragam como @ sol_lolys y en la pagina wwwsoylolys.com.ar