Lola Latorre contó por qué se separó de su novio. La hija de Yanina Latorre habló por primera vez de la ruptura de su relación con Jerónimo González Chávez.



Y un día se disipó el amor, se esfumó del corazón y abrió las puertas a otra etapa. Lola Latorre modificó radicalmente su vida privada, al tomar la siempre compleja decisión de finalizar para siempre su noviazgo con Jerónimo González Chávez, tras seis años hermosos de experiencias conjuntas.

Hace dos meses, la hija de Yanina Latorre confirmó que la pareja ancló en el puerto de cierre, de clausura conclusiva. Una novedad que generó repercusión, porque siempre lucieron muy unidos, totalmente enlazados en la armonía y porque crecieron juntos.

Apenas una storie en la que corroboró el rumor de su inserción en la soltería, pero faltaban detalles. Ahora, Lola se animó a profundizar en los motivos, en los factores que tallaron en su balanza para terminar su noviazgo en una entrevista que le brindó a Revista Gente.

Con una pizca de humor, la joven arrancó con una descripción peculiar: “Hace un año decía que me iba a casar de vestido blanco e iba a tener hijos. Hoy… revolución”. Una declaración que describe el encadenamiento veloz de los acontecimientos.

A la hora de contar algunos argumentos que incidieron para la ruptura, la hija de Diego Latorre soltó: “No voy a profundizar en los detalles de qué pasó porque él no es conocido. No pasó nada grave y tenemos un buen vínculo, pero no hablamos nunca más”.

Hasta que se arrojó al vacío al aportar una de las claves, que todo el mundo intuía que se vincula con la extrema juventud de los dos. “Creo que era momento de abrirnos a la vida para ver qué nos depara…. Vivir la vida solos”, reconoció Lola.

Otra de las frases contundentes de la mediática se centró con una fuerte confesión: “A Jero le tengo cariño, pero no volvería con él hoy”. A lo que agregó: “Estuvimos de novios desde que éramos chicos y no pudimos disfrutar de algunas cosas de estar solos. Tengo 21 recién cumplidos y tengo mucho por vivir”.

En ese modo reflexivo, Lola cerró con una concepción interesante: “Por un momento me daba miedo cortar la relación y pensaba: ‘¿Y si nunca más conozco a alguien que me enamore?’. Pero después entendí que tampoco es una obligación estar en pareja: tengo que poder estar sola y disfrutarlo”.