El entrenador de Desamparados, Ricardo Dillon, destacó estas virtudes del equipo desde que asumió el mando, hace siete fechas. Como contrapartida, es consciente de que el Puyutano necesita sumar de a tres para abandonar el fondo de la tabla . “Nos está faltando el vuelo futbolístico que nos permita ganar”, remarcó respecto a lo que deben trabajar.

Pierde poco y no le convierten con facilidad. Desde que llegó Ricardo Dillon a la conducción técnica, el equipo ha encontrado un orden que le permite ser mucho más equilibrado que antes. Eso ha hecho que Desamparados haya perdido solo un partido en estos siete que lleva el Flaco como entrenador. Sin embargo, también ha ganado, poco. Solo una vez sumó de a tres, y eso en la tabla no le permite crecer en la misma proporción que en lo futbolístico.

Y si bien el volumen de juego todavía no lo puede lograr, no ha sido superado por ninguno de los rivales a los que enfrentó.

De todas esas limitaciones y virtudes, el DT es consciente y sabe que las debe enfrentar.

“Hemos perdido un solo partido, el problema es que hemos ganado también uno. Lo bueno es que logramos que no nos conviertan con facilidad, ser un equipo que rescata puntos de visitante. En otro momento esto el equipo no lo hacía”, declara.

“Logramos solidez y equilibrio, nos está faltando el vuelo futbolístico que nos permita ganar. Lo primero que uno trata es que no nos ganen con facilidad y que el equipo se plante con pretensiones en cualquier cancha. El otro día, en contra de todo, igual nos trajimos un punto, eso habla de la solidez del equipo”, agrega.

Con respecto a esto último, Dillon hace referencia a muchos fallos localistas que tuvo el árbitro Joaquín Gil en el partido del sábado frente a Ciudad en Bolívar.

“No estamos mejor porque nos han negado los triunfos, el partido con Sansinena acá y este último, deberían haber sido con victorias para Desamparados, y estaríamos hablando de otra cosa. Nos están negando la posibilidad. Trato de abstraerme de esa situación porque necesito estar adentro de la cancha y darle la menor importancia, pero a la realidad me remito. Los penales que no nos cobraron contra Sansinena fueron muy claros. Contra Bolívar no nos dejaba llegar. Son cosas que los que llevamos muchos años en esto sabemos que nos son casualidad”, dice con bronca el DT.

Más allá de los fallos arbitrales que vienen complicando al Víbora, Dillon confía en lo que ha conseguido el plantel en esta última parte.

“Contra Huracán se nos negó por una cuestión de suerte, creo que merecimos ganar, pegamos dos pelotas en el travesaño. Con Sansinena igual, un equipo que pelea arriba, de no ser por la pasividad del árbitro lo ganábamos. Todo eso me da fe y esperanza en que el equipo va a salir”, destaca con confianza.

Quedan once finales para salir del descenso. No viene siendo fácil la lucha, pero todos saben que Dillon jamás renunciará a esta batalla. “Ante circunstancias difíciles el plantel está respondiendo por eso confío y estoy muy orgulloso de lo que hacen”, finaliza.