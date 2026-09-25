La reforma impulsada por el Gobierno nacional excluye a San Juan del régimen. También modifica la cobertura en Mendoza, La Rioja y Catamarca.

El Senado aprobó la reforma del régimen de Zonas Frías y San Juan dejará de contar con el subsidio al gas que regía para sus usuarios. La modificación forma parte del esquema impulsado por el Gobierno nacional y altera la cobertura vigente desde 2021.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta por 38 votos contra 8, con 26 ausentes, y establece cambios sobre el régimen ampliado hace cuatro años. Según los datos difundidos sobre la reforma, alrededor de 4,1 millones de usuarios tendrán modificaciones en sus facturas de gas y 1,16 millones dejarán de percibir directamente el beneficio. El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitiría un ahorro de aproximadamente US$400 millones por año.

Alcance en Cuyo

En San Juan, la consecuencia inmediata es la salida total de la provincia del régimen. Eso implica que los usuarios dejarán de recibir el descuento asociado al subsidio y pasarán a afrontar las tarifas correspondientes al nuevo esquema. La misma situación alcanzará a La Rioja y Catamarca, que también quedarán fuera del beneficio.

Qué cambia en Mendoza

En Mendoza, la cobertura será parcial. La provincia había sido incorporada en su totalidad tras la ampliación de 2021, pero con la nueva legislación el beneficio quedará limitado a la zona sur que limita con La Pampa y Neuquén. Quedarán excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Regiones que siguen incluidas

La nueva normativa prevé el restablecimiento automático del beneficio para las zonas que ya estaban incluidas antes de la ampliación de 2021. La cobertura alcanzará principalmente a la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. En el norte del país, permanecerán incluidas determinadas zonas del oeste de Jujuy y Salta.

Con esta reforma, el régimen reduce el alcance territorial que había adquirido en 2021 y redefine qué regiones seguirán accediendo al descuento en las facturas de gas. El próximo paso será la implementación del nuevo esquema sobre los usuarios alcanzados por el cambio, en particular en San Juan y el resto de las provincias afectadas.