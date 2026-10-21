Ir a la final de Boca en Colombia implica pasajes desde $7,1 millones por persona. Los itinerarios incluyen hasta tres escalas y pasan por Buenos Aires.

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana abrió la consulta por los costos para acompañar al equipo en Colombia, pero desde San Juan el traslado aéreo supera los $7 millones por persona ida y vuelta. Según los valores relevados en la plataforma Despegar, las opciones más económicas desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento parten de $7.114.292.

El partido se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, donde el Xeneize buscará el título. A la espera de la confirmación del horario y de la definición del rival, los simpatizantes que evalúan viajar ya pueden revisar las alternativas disponibles. El dato relevante es que el monto informado corresponde solo a pasajes aéreos y no incluye alojamiento, entradas, comidas ni otros gastos de estadía.

Escalas y duración Los itinerarios relevados contemplan hasta tres escalas y obligan a iniciar el recorrido con un vuelo desde San Juan hacia Buenos Aires. Desde allí, una de las rutas continúa hacia San Pablo, en Brasil, luego pasa por Bogotá, capital de Colombia, y finalmente llega a Barranquilla. La duración total depende de las conexiones y de los tiempos de espera en cada aeropuerto.

Los vuelos más rápidos, de acuerdo con el mismo relevamiento, superan los $8 millones, por lo que reducir el tiempo de viaje implica un costo mayor. En ese marco, la comparación entre tarifas, horarios, equipaje y cantidad de escalas aparece como un factor central para quienes analizan asistir al partido. La diferencia entre la opción más económica y las alternativas más veloces muestra que el precio del traslado puede variar de manera significativa aun dentro de una misma ruta.

La entrada, pendiente A ese gasto se sumará el valor de la localidad para la final. La Conmebol informó que las entradas se venderán exclusivamente por internet, a través de su plataforma oficial, y que no habrá venta presencial en las boleterías del estadio. Mientras se espera la habilitación de la venta general, los interesados pueden registrarse para recibir novedades, aunque esa inscripción no garantiza una entrada ni equivale a una reserva.

El partido se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para más de 46.000 espectadores. El rival de Boca Juniors se definirá entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Para los hinchas sanjuaninos, la decisión de viajar dependerá de un presupuesto que ya supera los siete millones de pesos solo en vuelos y de la disponibilidad final de localidades.