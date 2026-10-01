La apertura del Paso Internacional de Agua Negra seguirá postergada mientras Vialidad Nacional intensifica el despeje sobre la Ruta Nacional 150. El 9° Distrito San Juan informó este jueves que incorporó maquinaria pesada y más personal para avanzar en los sectores críticos del corredor cordillerano. El camino permanece cerrado al tránsito general por las condiciones de la alta montaña.

Según el organismo, las tareas se desarrollan de manera ininterrumpida con el objetivo de llegar a los puntos de mayor altitud y relevar el estado de la traza. Ese trabajo forma parte de la planificación del despeje de cara a la temporada estival, cuando suele habilitarse la circulación hacia el cruce internacional. La prioridad operativa está puesta en los tramos donde el acceso sigue condicionado por la acumulación de nieve y hielo.

Condiciones en la traza

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Las cuadrillas trabajan en sectores ubicados a pocos kilómetros del portal del túnel y por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde se registran paredes de nieve y hielo de más de 3 metros de altura. A eso se suma una capa de hielo dura formada durante las primeras nevadas de la temporada en los sectores más bajos del corredor. Esa condición obliga a aplicar procedimientos específicos para romper y remover el suelo congelado sin que la maquinaria quede atascada.

Para reforzar el operativo, Vialidad Nacional incorporó una retroexcavadora, más topadoras, camiones y nuevas cargadoras. El despliegue se realiza junto con la empresa Vial Cap (VialCat), en coordinación con los equipos de la División Conservación. El organismo señaló además que el personal técnico y de apoyo civil trabaja de lunes a lunes en turnos que superan las 8 horas diarias.

Logística y precauciones

El operativo exige también abastecimiento de combustible, aceites y otros insumos en plena alta montaña, un factor que condiciona la continuidad de los trabajos. Pese a las dificultades provocadas por la nieve, el hielo y las bajas temperaturas, el organismo indicó que las tareas avanzan a buen ritmo. Por el momento, el Paso Internacional de Agua Negra continúa cerrado al tránsito para el público general.

Vialidad Nacional recordó que los conductores no deben superar el puesto de control e inspección aduanera de Guardia Vieja mientras persista la restricción. También pidió ceder el paso a la maquinaria pesada y mantener una distancia prudencial de seguridad en las zonas de trabajo. Además, advirtió por la presencia de hielo en otros corredores de la provincia, entre ellos la RN 149 y la RN 40, donde pueden registrarse sectores con calzada resbaladiza. Antes de viajar a zonas cordilleranas, el organismo recomendó consultar los partes oficiales sobre el estado de transitabilidad.